Раздел: Технологии
Apple готовит полезное нововведение
Apple объединит приложения для мобильных устройств и компьютеров
Apple хочет упростить разработчикам процесс создания инструментов, игр и различных приложений для основных устройств компании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Американский производитель электроники готовит нововведение, которое должно стимулировать разработку программного обеспечения для "яблочных" гаджетов и компьютеров, а также нарастить доходы корпорации.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, Apple развивает многоэтапный проект под кодовым названием Marzipan. Его цель - добиться того, чтобы к 2021 году сторонние разработчики могли создавать приложения, которые бы сразу работали на iPhone, iPad и Mac-компьютерах.
Компания хочет предоставить инструментарий для написания базового программного кода, на основе которого можно будет создавать мобильные и настольные версии программ. Пока разработчики вынуждены адаптировать iOS-приложения под компьютерную macOS и наоборот.
По данным Bloomberg, Apple собирается в 2020 году предложить инструменты, позволяющие преобразовывать приложения для iPhone в программы для macOS. Пока технические специалисты Apple сомневаются в том, что это возможно, учитывая различия в размерах экранов в смартфонах и ноутбуках.
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К 2021 году разработчики смогут объединять приложения для iPhone, iPad и macOS в одно - так называемый "единый двоичный файл". В результате разработчикам не придется отправлять свои работы в разные магазины приложений Apple, так что, например, игры для iOS можно будет скачивать с компьютеров.
Apple хочет упростить разработчикам процесс создания инструментов, игр и различных приложений для основных устройств компании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Американский производитель электроники готовит нововведение, которое должно стимулировать разработку программного обеспечения для "яблочных" гаджетов и компьютеров, а также нарастить доходы корпорации.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, Apple развивает многоэтапный проект под кодовым названием Marzipan. Его цель - добиться того, чтобы к 2021 году сторонние разработчики могли создавать приложения, которые бы сразу работали на iPhone, iPad и Mac-компьютерах.
Компания хочет предоставить инструментарий для написания базового программного кода, на основе которого можно будет создавать мобильные и настольные версии программ. Пока разработчики вынуждены адаптировать iOS-приложения под компьютерную macOS и наоборот.
По данным Bloomberg, Apple собирается в 2020 году предложить инструменты, позволяющие преобразовывать приложения для iPhone в программы для macOS. Пока технические специалисты Apple сомневаются в том, что это возможно, учитывая различия в размерах экранов в смартфонах и ноутбуках.
Читайте также: Apple готовит революционный iPad
К 2021 году разработчики смогут объединять приложения для iPhone, iPad и macOS в одно - так называемый "единый двоичный файл". В результате разработчикам не придется отправлять свои работы в разные магазины приложений Apple, так что, например, игры для iOS можно будет скачивать с компьютеров.
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