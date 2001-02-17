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Раздел: Технологии  
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Apple готовит полезное нововведение

Apple готовит полезное нововведениеApple объединит приложения для мобильных устройств и компьютеров

Apple хочет упростить разработчикам процесс создания инструментов, игр и различных приложений для основных устройств компании, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Американский производитель электроники готовит нововведение, которое должно стимулировать разработку программного обеспечения для "яблочных" гаджетов и компьютеров, а также нарастить доходы корпорации.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, Apple развивает многоэтапный проект под кодовым названием Marzipan. Его цель - добиться того, чтобы к 2021 году сторонние разработчики могли создавать приложения, которые бы сразу работали на iPhone, iPad и Mac-компьютерах.

Компания хочет предоставить инструментарий для написания базового программного кода, на основе которого можно будет создавать мобильные и настольные версии программ. Пока разработчики вынуждены адаптировать iOS-приложения под компьютерную macOS и наоборот.

По данным Bloomberg, Apple собирается в 2020 году предложить инструменты, позволяющие преобразовывать приложения для iPhone в программы для macOS. Пока технические специалисты Apple сомневаются в том, что это возможно, учитывая различия в размерах экранов в смартфонах и ноутбуках.

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К 2021 году разработчики смогут объединять приложения для iPhone, iPad и macOS в одно - так называемый "единый двоичный файл". В результате разработчикам не придется отправлять свои работы в разные магазины приложений Apple, так что, например, игры для iOS можно будет скачивать с компьютеров.

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 Теги: Apple, приложения

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