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Раздел: Технологии  
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На одном из китайских телеканалов новости будет читать киберведущая

На одном из китайских телеканалов новости будет читать киберведущаяКитайское новостное агентство приняло в штат телеведущую с искусственным интеллектом

Киберведущая новостей Синь Сяомэн появится на экранах уже в марте. Она разбавит мужской коллектив ИИ-ведущих, которые успешно работают на «Синьхуа» с ноября прошлого года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Китайское новостное агентство «Синьхуа» приняло на работу первую в мире ИИ-телеведущую новостей, сообщает Quartz. Кибердевушка по имени Синь Сяомэн, разработанная совместно с поисковой компанией Sogou, дебютирует в начале марта. Ей доверено освещать ежегодные заседания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК). Это главные политические события страны.

Внешность и голос новой ведущей Синь Сяомэн были смоделированы с сотрудницы «Синьхуа» Цюй Мэн.

В ноябре прошлого года на «Синьхуа» уже появились киберведущие мужского пола, в том числе англоязычный Чжан Чжао. Они работали во время Всемирной интернет-конференции. Но постепенно их «уволят» - уже готова следующая более совершенная версия цифровых ведущих. Так ИИ-комментатор Синь Сяохао умеет вставать с места и жестикулировать, а движения его рта более естественные.

Работающие на «Синьхуа» цифровые ведущие записали уже более 3400 новостных выпусков общей продолжительностью более 10 000 минут.

В последние годы новостное агентство регулярно экспериментирует с журналистикой, основанной на искусственном интеллекте. Например, в 2017 году зрители «Синьхуа» могли увидеть робожурналистку Цзя Цзя, напоминающую молодую женщину и одетую в традиционную китайскую одежду. Цзя Цзя должна была взять интервью у эксперта по ИИ и сооснователя журнала Wired Кевина Келли, однако не слишком хорошо справилась с задачей. Киберкорреспондентка отвечала с задержками до десяти секунд, а ее короткие реплики не всегда имели смысл.

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В других странах журналисты тоже рискуют остаться без работы из-за ИИ. Например, японский новостной стартап JX Press, специализирующийся на срочных новостях, вместо человеческого труда использует алгоритмы.



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 Теги: Китай, телеведущая

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