На одном из китайских телеканалов новости будет читать киберведущая

Китайское новостное агентство приняло в штат телеведущую с искусственным интеллектом



Киберведущая новостей Синь Сяомэн появится на экранах уже в марте. Она разбавит мужской коллектив ИИ-ведущих, которые успешно работают на «Синьхуа» с ноября прошлого года, пишет



Китайское новостное агентство «Синьхуа» приняло на работу первую в мире ИИ-телеведущую новостей, сообщает Quartz. Кибердевушка по имени Синь Сяомэн, разработанная совместно с поисковой компанией Sogou, дебютирует в начале марта. Ей доверено освещать ежегодные заседания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК). Это главные политические события страны.



Внешность и голос новой ведущей Синь Сяомэн были смоделированы с сотрудницы «Синьхуа» Цюй Мэн.



В ноябре прошлого года на «Синьхуа» уже появились киберведущие мужского пола, в том числе англоязычный Чжан Чжао. Они работали во время Всемирной интернет-конференции. Но постепенно их «уволят» - уже готова следующая более совершенная версия цифровых ведущих. Так ИИ-комментатор Синь Сяохао умеет вставать с места и жестикулировать, а движения его рта более естественные.



Работающие на «Синьхуа» цифровые ведущие записали уже более 3400 новостных выпусков общей продолжительностью более 10 000 минут.



В последние годы новостное агентство регулярно экспериментирует с журналистикой, основанной на искусственном интеллекте. Например, в 2017 году зрители «Синьхуа» могли увидеть робожурналистку Цзя Цзя, напоминающую молодую женщину и одетую в традиционную китайскую одежду. Цзя Цзя должна была взять интервью у эксперта по ИИ и сооснователя журнала Wired Кевина Келли, однако не слишком хорошо справилась с задачей. Киберкорреспондентка отвечала с задержками до десяти секунд, а ее короткие реплики не всегда имели смысл.



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В других странах журналисты тоже рискуют остаться без работы из-за ИИ. Например, японский новостной стартап JX Press, специализирующийся на срочных новостях, вместо человеческого труда использует алгоритмы.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Киберведущая новостей Синь Сяомэн появится на экранах уже в марте. Она разбавит мужской коллектив ИИ-ведущих, которые успешно работают на «Синьхуа» с ноября прошлого года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua Китайское новостное агентство «Синьхуа» приняло на работу первую в мире ИИ-телеведущую новостей, сообщает Quartz. Кибердевушка по имени Синь Сяомэн, разработанная совместно с поисковой компанией Sogou, дебютирует в начале марта. Ей доверено освещать ежегодные заседания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК). Это главные политические события страны.Внешность и голос новой ведущей Синь Сяомэн были смоделированы с сотрудницы «Синьхуа» Цюй Мэн.В ноябре прошлого года на «Синьхуа» уже появились киберведущие мужского пола, в том числе англоязычный Чжан Чжао. Они работали во время Всемирной интернет-конференции. Но постепенно их «уволят» - уже готова следующая более совершенная версия цифровых ведущих. Так ИИ-комментатор Синь Сяохао умеет вставать с места и жестикулировать, а движения его рта более естественные.Работающие на «Синьхуа» цифровые ведущие записали уже более 3400 новостных выпусков общей продолжительностью более 10 000 минут.В последние годы новостное агентство регулярно экспериментирует с журналистикой, основанной на искусственном интеллекте. Например, в 2017 году зрители «Синьхуа» могли увидеть робожурналистку Цзя Цзя, напоминающую молодую женщину и одетую в традиционную китайскую одежду. Цзя Цзя должна была взять интервью у эксперта по ИИ и сооснователя журнала Wired Кевина Келли, однако не слишком хорошо справилась с задачей. Киберкорреспондентка отвечала с задержками до десяти секунд, а ее короткие реплики не всегда имели смысл.В других странах журналисты тоже рискуют остаться без работы из-за ИИ. Например, японский новостной стартап JX Press, специализирующийся на срочных новостях, вместо человеческого труда использует алгоритмы.





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