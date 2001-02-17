Раздел: Технологии
В Сеть попал первый снимок, сделанный камерой смартфона Nokia 9 PureView
Снимок опубликован в Instagram фотографом Конста Панка (Konsta Punkka) из Финляндии.
Уже завтра должен состояться анонс долгожданного камерофона Nokia 9 PureView. HMD организует онлайн-трансляцию конференции, чтобы каждый желающий смог увидеть происходящее на сцене в Барселоне, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Многие характеристики уже неоднократно были озвучены нами, также смартфон много раз демонстрировался на фотографиях и рендерах. Сейчас в Сети появилась фотография, скорее всего, сделанная на камеру Nokia 9. Снимок опубликован в Instagram фотографом Конста Панка (Konsta Punkka) из Финляндии.
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Автор подписал фото, сообщив, что оно было сделано на смартфон Nokia. Также он отметил, что будет присутствовать на презентации HMD в воскресенье. Снимок, безусловно, прекрасен. А сможет ли Nokia 9 удивить нас еще чем-то, кроме крутой камеры, узнаем уже скоро.
Уже завтра должен состояться анонс долгожданного камерофона Nokia 9 PureView. HMD организует онлайн-трансляцию конференции, чтобы каждый желающий смог увидеть происходящее на сцене в Барселоне, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Многие характеристики уже неоднократно были озвучены нами, также смартфон много раз демонстрировался на фотографиях и рендерах. Сейчас в Сети появилась фотография, скорее всего, сделанная на камеру Nokia 9. Снимок опубликован в Instagram фотографом Конста Панка (Konsta Punkka) из Финляндии.
Читайте также: Названа главная особенность Nokia 9 PureView
Автор подписал фото, сообщив, что оно было сделано на смартфон Nokia. Также он отметил, что будет присутствовать на презентации HMD в воскресенье. Снимок, безусловно, прекрасен. А сможет ли Nokia 9 удивить нас еще чем-то, кроме крутой камеры, узнаем уже скоро.
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