Раздел: Технологии
Рассекречены характеристики Huawei P30 Lite
Huawei P30 Lite вместе со старшими моделями представят в Париже 26 марта
В базе данных китайского регулятора TENAA, который занимается сертификацией телекоммуникационной продукции, появилась страничка смартфона Huawei P30 Lite, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ixbt.com
В частности, были опубликованы точные габариты, которые составляют 152,9 х 72,7 х 7,4 мм, а также диагональ экрана, равная 6,15 дюйма. Кроме того, регулятор подтвердил, что устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 3240 мА•ч.
На этой неделе производитель аксессуаров опубликовал изображения защитного чехла для Huawei P30 Lite, которые подтверждают, что смартфон оснащен тройной основной камерой, а также дактилоскопическим датчиком, расположенным на задней панели. Для фронтальной камеры будет предусмотрен каплевидный вырез в экране.
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Huawei P30 Lite вместе со старшими моделями представят в Париже 26 марта в ходе специально запланированной для этого пресс-конференции.
В базе данных китайского регулятора TENAA, который занимается сертификацией телекоммуникационной продукции, появилась страничка смартфона Huawei P30 Lite, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ixbt.com
В частности, были опубликованы точные габариты, которые составляют 152,9 х 72,7 х 7,4 мм, а также диагональ экрана, равная 6,15 дюйма. Кроме того, регулятор подтвердил, что устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 3240 мА•ч.
На этой неделе производитель аксессуаров опубликовал изображения защитного чехла для Huawei P30 Lite, которые подтверждают, что смартфон оснащен тройной основной камерой, а также дактилоскопическим датчиком, расположенным на задней панели. Для фронтальной камеры будет предусмотрен каплевидный вырез в экране.
Читайте также: Рассекречены характеристики Huawei Mate 10 Lite
Huawei P30 Lite вместе со старшими моделями представят в Париже 26 марта в ходе специально запланированной для этого пресс-конференции.
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