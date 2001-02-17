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Рассекречены характеристики Huawei P30 Lite

Рассекречены характеристики Huawei P30 LiteHuawei P30 Lite вместе со старшими моделями представят в Париже 26 марта

В базе данных китайского регулятора TENAA, который занимается сертификацией телекоммуникационной продукции, появилась страничка смартфона Huawei P30 Lite, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ixbt.com

В частности, были опубликованы точные габариты, которые составляют 152,9 х 72,7 х 7,4 мм, а также диагональ экрана, равная 6,15 дюйма. Кроме того, регулятор подтвердил, что устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 3240 мА•ч.

На этой неделе производитель аксессуаров опубликовал изображения защитного чехла для Huawei P30 Lite, которые подтверждают, что смартфон оснащен тройной основной камерой, а также дактилоскопическим датчиком, расположенным на задней панели. Для фронтальной камеры будет предусмотрен каплевидный вырез в экране.

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Huawei P30 Lite вместе со старшими моделями представят в Париже 26 марта в ходе специально запланированной для этого пресс-конференции.

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 Теги: Huawei P30 Lite, смартфон

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