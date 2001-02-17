Раздел: Технологии
Apple будет выпускать кредитные карты
В 2018 году Apple обсуждала с Goldman Sachs возможность выпуска кредитной карты.
Компания Apple планирует запустить новый проект и выпускать кредитные карты. Купертиновцы совместно с одним из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs продолжают работу над проектом по выпуску кредитной карты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Особенности карты. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, эта карта предложит владельцам iPhone дополнительные функции в приложении Wallet, которые могут помочь более эффективно управлять своими расходами и своими платежами, не требуя отдельного приложения с привязкой к пластиковой карте.
Когда представят новый продукт. Сообщается, что в 2018 году Apple обсуждала с Goldman Sachs возможность выпуска кредитной карты под брендом Apple Pay в 2019 году.
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Как пишет The Wall Street Journal, совместный проект Apple и Goldman Sachs близок к запуску карты, так как ее тестирование сотрудниками компаний начнется в ближайшие недели.
Компания Apple планирует запустить новый проект и выпускать кредитные карты. Купертиновцы совместно с одним из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs продолжают работу над проектом по выпуску кредитной карты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Особенности карты. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, эта карта предложит владельцам iPhone дополнительные функции в приложении Wallet, которые могут помочь более эффективно управлять своими расходами и своими платежами, не требуя отдельного приложения с привязкой к пластиковой карте.
Когда представят новый продукт. Сообщается, что в 2018 году Apple обсуждала с Goldman Sachs возможность выпуска кредитной карты под брендом Apple Pay в 2019 году.
Читайте также: Apple станет выпускать свои iPhone с двумя SIM-картами
Как пишет The Wall Street Journal, совместный проект Apple и Goldman Sachs близок к запуску карты, так как ее тестирование сотрудниками компаний начнется в ближайшие недели.
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