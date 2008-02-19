Раздел: Технологии
Названа стоимость флагмана Xiaomi Mi 9
Дата старта продаж Xiaomi Mi 9 остается в секрете
Китайская компания Xiaomi три дня назад презентовала свой первый флагманский смартфон 2019 года. Это Xiaomi Mi 9. Стало известно, что новинка уже готовится к выходу на европейский рынок, а вместе с этим была названа и ее цена, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Итак, стоимость модели в базовой конфигурации составит 469 евро. Версия 8/128 Гб будет продаваться за 599 евро.
Для сравнения, в Китае Xiaomi Mi 9 оценили в 390 / 430 евро в зависимости от модификации. Дата старта продаж смартфона в Европе пока что остается в секрете.
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Возможно, она будет названа уже 24 февраля, ведь Xiaomi проведет пресс-конференцию в рамках выставки MWC 2019.
Китайская компания Xiaomi три дня назад презентовала свой первый флагманский смартфон 2019 года. Это Xiaomi Mi 9. Стало известно, что новинка уже готовится к выходу на европейский рынок, а вместе с этим была названа и ее цена, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Итак, стоимость модели в базовой конфигурации составит 469 евро. Версия 8/128 Гб будет продаваться за 599 евро.
Для сравнения, в Китае Xiaomi Mi 9 оценили в 390 / 430 евро в зависимости от модификации. Дата старта продаж смартфона в Европе пока что остается в секрете.
Читайте также: Названа интересная функция флагмана Xiaomi Mi 8
Возможно, она будет названа уже 24 февраля, ведь Xiaomi проведет пресс-конференцию в рамках выставки MWC 2019.
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