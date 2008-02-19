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В Samsung Galaxy Fold подметили интересную особенность

В Samsung Galaxy Fold подметили интересную особенностьВ складном смартфоне Samsung Galaxy Fold обнаружился загадочный разъем

Несмотря на то, что официальный анонс складного смартфона Samsung Galaxy Fold состоялся пару дней тому назад, подробностей о нем, кроме тех, что были припасены для прессы на момент премьеры, немного. Сейчас зоркий источник подметил одну интересную особенность модели, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

На картинке хорошо видны верхняя и нижняя грани смартфона. Внизу все достаточно традиционно: прорезь в области громкоговорителя и порт USB-C. Вверху справа имеется микрофон, а вот на противоположной стороне от него размещен какой-то разъем. И пока совершенно непонятно, для чего он предусмотрен. Стандартного разъема для наушников в Galaxy Fold, как видно, тоже нет.

На другой картинке видна боковая грань со слотом для карт SIM, клавишами регулировки громкости и включения, а также боковым сканером отпечатков пальцев.

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Samsung Galaxy Fold поступит в продажу только 26 апреля, но, будем надеяться, что подробности об этом загадочном разъеме появятся раньше.

В Samsung Galaxy Fold подметили интересную особенность


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 Теги: Samsung Galaxy Fold, смартфон

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Сегодня, 11:42 » Автор: Татьяна Ларина
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