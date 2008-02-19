Раздел: Технологии
В Samsung Galaxy Fold подметили интересную особенность
В складном смартфоне Samsung Galaxy Fold обнаружился загадочный разъем
Несмотря на то, что официальный анонс складного смартфона Samsung Galaxy Fold состоялся пару дней тому назад, подробностей о нем, кроме тех, что были припасены для прессы на момент премьеры, немного. Сейчас зоркий источник подметил одну интересную особенность модели, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
На картинке хорошо видны верхняя и нижняя грани смартфона. Внизу все достаточно традиционно: прорезь в области громкоговорителя и порт USB-C. Вверху справа имеется микрофон, а вот на противоположной стороне от него размещен какой-то разъем. И пока совершенно непонятно, для чего он предусмотрен. Стандартного разъема для наушников в Galaxy Fold, как видно, тоже нет.
На другой картинке видна боковая грань со слотом для карт SIM, клавишами регулировки громкости и включения, а также боковым сканером отпечатков пальцев.
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Samsung Galaxy Fold поступит в продажу только 26 апреля, но, будем надеяться, что подробности об этом загадочном разъеме появятся раньше.
Несмотря на то, что официальный анонс складного смартфона Samsung Galaxy Fold состоялся пару дней тому назад, подробностей о нем, кроме тех, что были припасены для прессы на момент премьеры, немного. Сейчас зоркий источник подметил одну интересную особенность модели, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
На картинке хорошо видны верхняя и нижняя грани смартфона. Внизу все достаточно традиционно: прорезь в области громкоговорителя и порт USB-C. Вверху справа имеется микрофон, а вот на противоположной стороне от него размещен какой-то разъем. И пока совершенно непонятно, для чего он предусмотрен. Стандартного разъема для наушников в Galaxy Fold, как видно, тоже нет.
На другой картинке видна боковая грань со слотом для карт SIM, клавишами регулировки громкости и включения, а также боковым сканером отпечатков пальцев.
Читайте также: Раскрыта еще одна особенность гибкого смартфона Samsung
Samsung Galaxy Fold поступит в продажу только 26 апреля, но, будем надеяться, что подробности об этом загадочном разъеме появятся раньше.
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