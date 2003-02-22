Раздел: Технологии
Названы смартфоны Xiaomi, которые обновятся до MIUI 11
MIUI 11 принесет вместе с собой новый интерфейс домашнего экрана
За последние годы китайская корпорация Xiaomi выпустила на рынок более полусотни различных моделей смартфонов, и это если не брать в расчет модификации, которые иногда отличаются друг от друга объемом памяти, а иногда и некоторыми другими особенностями, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Одна из особенностей продукции данного производителя состоит в том, что она получает новейшее программное обеспечение, которое меняет внешний вид, повышает скорость работы, а также приносит вместе с собой некоторые другие новшества. Уже в нынешнем году состоится релиз прошивки MIUI 11, а за пару месяцев до этого полноценная презентация.
Известно, что прошивка MIUI 11 принесет вместе с собой новый интерфейс домашнего экрана, а также полностью переработанный экран блокировки. Как все это будет выглядеть пока что неизвестно, но можно быть уверенным в том, что Xiaomi реализует все максимально хорошо, как она это умеет делать. Помимо нового интерфейса, пользователей смартфонов бренда ждут обновленные приложения, новые возможности, поддержка темной темы оформления, повышение производительности, а также увеличение времени автономной работы.
Само собой, что в новейшем программном обеспечении будут и другие новшества, но о таких пока что практически ничего неизвестно, потому как официальной презентации MIUI 11 еще не было. Минимальной версией операционной системы, на которой новая прошивка может быть основана, окажется Android 7.1 Nougat, поэтому все мобильные устройства, которые будут обновлены до данной ОС, гарантированно получат такую основу, а возможно и более новую. От нее зависит наличие тех или иных возможностей, надежность системы защиты и ряд других особенностей.
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Как стало известно, операционную систему MIUI 11 получат смартфоны Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9 EE, Mi Mix 3, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 EE, Mi 8 SE, Mi 8 Lite, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi 6, Mi 6X, Mi Note 2, Mi Note 3, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 5с, Mi 5X, Mi Max, Mi Max 2, Mi Max 3 и Mi Play. Также новейшую прошивку на свои мобильные устройства смогут установить владельцы моделей Redmi 3S, Redmi 3X, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 5 Plus, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 6 Pro, Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Redmi Note 5, Redmi Note 5A, Redmi Pro, Redmi S2 и Redmi Note 7. Всем, кто такими пользуется, крупно повезло.
За последние годы китайская корпорация Xiaomi выпустила на рынок более полусотни различных моделей смартфонов, и это если не брать в расчет модификации, которые иногда отличаются друг от друга объемом памяти, а иногда и некоторыми другими особенностями, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Одна из особенностей продукции данного производителя состоит в том, что она получает новейшее программное обеспечение, которое меняет внешний вид, повышает скорость работы, а также приносит вместе с собой некоторые другие новшества. Уже в нынешнем году состоится релиз прошивки MIUI 11, а за пару месяцев до этого полноценная презентация.
Известно, что прошивка MIUI 11 принесет вместе с собой новый интерфейс домашнего экрана, а также полностью переработанный экран блокировки. Как все это будет выглядеть пока что неизвестно, но можно быть уверенным в том, что Xiaomi реализует все максимально хорошо, как она это умеет делать. Помимо нового интерфейса, пользователей смартфонов бренда ждут обновленные приложения, новые возможности, поддержка темной темы оформления, повышение производительности, а также увеличение времени автономной работы.
Само собой, что в новейшем программном обеспечении будут и другие новшества, но о таких пока что практически ничего неизвестно, потому как официальной презентации MIUI 11 еще не было. Минимальной версией операционной системы, на которой новая прошивка может быть основана, окажется Android 7.1 Nougat, поэтому все мобильные устройства, которые будут обновлены до данной ОС, гарантированно получат такую основу, а возможно и более новую. От нее зависит наличие тех или иных возможностей, надежность системы защиты и ряд других особенностей.
Читайте также: Xiaomi обновляет бюджетные смартфоны до MIUI 10
Как стало известно, операционную систему MIUI 11 получат смартфоны Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9 EE, Mi Mix 3, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 EE, Mi 8 SE, Mi 8 Lite, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi 6, Mi 6X, Mi Note 2, Mi Note 3, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 5с, Mi 5X, Mi Max, Mi Max 2, Mi Max 3 и Mi Play. Также новейшую прошивку на свои мобильные устройства смогут установить владельцы моделей Redmi 3S, Redmi 3X, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 5 Plus, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 6 Pro, Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Redmi Note 5, Redmi Note 5A, Redmi Pro, Redmi S2 и Redmi Note 7. Всем, кто такими пользуется, крупно повезло.
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