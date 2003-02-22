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Раздел: Технологии  
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Xiaomi официально представила Mi Mix 3 5G

Xiaomi официально представила Mi Mix 3 5GXiaomi Mi Mix 3 5G анонсирован официально
Сегодня на MWC 2019 был представлен Xiaomi Mi Mix 3 с поддержкой 5G. Внешне это точная копия обычной модели, которая была анонсирована прошлой осенью. Все отличия коснулись начинки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua

Новинка получила чип Snapdragon 855 вместо Snapdragon 845. Для обеспечения поддержки 5G предусмотрен модем Snapdragon X50. Емкость аккумулятора составила 3800 мАч, что на 600 мАч больше по сравнению с обычным Mi Mix 3.

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Продажи слайдера стартуют в Европе в мае. Модель появится на рынке в синем и черном цветах. Стоимость Xiaomi Mi Mix 3 5G составит 599 евро.

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 Теги: Xiaomi, смартфон

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Сегодня, 14:57 » Автор: Татьяна Ларина
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