Раздел: Технологии
Nokia 9 PureView презентовали официально
Смартфон сделан на базе прошлогоднего процессора Qualcomm Snapdragon 845.
24 февраля в рамках выставки MWC 2019 компания Nokia официально представила свой "самый ожидаемый смартфон" Nokia 9 PureView. Вокруг флагманского смартфона было много слухов, при этом многие из них подтвердились.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Аппаратную основу также составили 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Также смартфон поддерживает карты памяти microSD объемом до 512 ГБ.
Nokia 9 PureView оснащен 5,99-дюймовым POLED-дисплеем без вырезов с разрешением Quad HD + (2880 x 1440 пикселей) и встроенным сканером отпечатков пальцев под дисплеем. Также экран новинки защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 6, поддерживает HDR10 и технологию Always-On Display.
Основная камера представлена пятью 12-мегапиксельными модулями с оптикой Zeiss с апертурой f / 1.8, два из них монохромные. Также основная камера дополнена шестым модулем ToF. Фронтальная камера представлена 20-мегапиксельным модулем.
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Система камер нужна для создания фотографий с широким динамическим диапазоном и хорошей детализацией. Софт склеивает все изображения, сделанные одновременно. А черно-белые камеры собирают почти в три раза больше света, что скажется на качестве ночных фото, заверил производитель.
24 февраля в рамках выставки MWC 2019 компания Nokia официально представила свой "самый ожидаемый смартфон" Nokia 9 PureView. Вокруг флагманского смартфона было много слухов, при этом многие из них подтвердились.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Аппаратную основу также составили 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Также смартфон поддерживает карты памяти microSD объемом до 512 ГБ.
Nokia 9 PureView оснащен 5,99-дюймовым POLED-дисплеем без вырезов с разрешением Quad HD + (2880 x 1440 пикселей) и встроенным сканером отпечатков пальцев под дисплеем. Также экран новинки защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 6, поддерживает HDR10 и технологию Always-On Display.
Основная камера представлена пятью 12-мегапиксельными модулями с оптикой Zeiss с апертурой f / 1.8, два из них монохромные. Также основная камера дополнена шестым модулем ToF. Фронтальная камера представлена 20-мегапиксельным модулем.
Читайте также: Названа главная особенность Nokia 9 PureView
Система камер нужна для создания фотографий с широким динамическим диапазоном и хорошей детализацией. Софт склеивает все изображения, сделанные одновременно. А черно-белые камеры собирают почти в три раза больше света, что скажется на качестве ночных фото, заверил производитель.
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