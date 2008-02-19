Раздел: Технологии
Сотрудники Microsoft отказываются работать для Пентагона
Письмо подписали 50 человек.
После получения Microsoft контракта на 480 млн долларов на производство очков дополнительной реальности HoloLens для армии США, группа сотрудников компании выступила с протестом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Коллективное письмо, адресованное руководству Microsoft, подписали 50 человек. Их возмутило то, что продукция компании будет использоваться в военных целях, передаёт агентство «Bloomberg». По словам подписавших письмо сотрудников, согласия на своё участие в разработке оружия они не давали.
«Мы не давали согласия на разработку вооружений и требуем учета нашего мнения относительно того, в каких целях будет использован наш труд», - заявили они в письме.
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По мнению авторов письма, необходимо создать внутри компании комиссию по возможному применению продукции Microsoft. От контракта с Пентагоном они требуют отказаться.
После получения Microsoft контракта на 480 млн долларов на производство очков дополнительной реальности HoloLens для армии США, группа сотрудников компании выступила с протестом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Коллективное письмо, адресованное руководству Microsoft, подписали 50 человек. Их возмутило то, что продукция компании будет использоваться в военных целях, передаёт агентство «Bloomberg». По словам подписавших письмо сотрудников, согласия на своё участие в разработке оружия они не давали.
«Мы не давали согласия на разработку вооружений и требуем учета нашего мнения относительно того, в каких целях будет использован наш труд», - заявили они в письме.
Читайте также: Официально от Microsoft: Windows 10 будет работать и на бюджетных телефонах
По мнению авторов письма, необходимо создать внутри компании комиссию по возможному применению продукции Microsoft. От контракта с Пентагоном они требуют отказаться.
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