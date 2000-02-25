Раздел: Технологии
Компания Meizu объявила о выходе Note 9
Состоится это в Китае 6 марта.
Уже несколько раз появлялась информация о новом смартфоне Meizu Note 9 и вот, наконец, компания официально объявила о его выпуске.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
Предстоящий смартфон Meizu Note 9 работает на Android 9 Pie, оснащен 6,2-дюймовый IPS-дисплеем и процессором Snapdragon 675.
Кроме того, производитель уточнил, что новинка носит название Note 9, а не M9 Note. Meizu опубликовала постер на Weibo, где раскрываются некоторые основные характеристики предстоящего устройства.
Прежде всего, видно наличие каплеобразного выреза и небольшого подбородка. Предлагаться новинка будет в трех цветах – Dark Ochre, Silver Ochre и Starry Blue.
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Устройство работает под управлением Android 9 Pie. Оно оснащено 6,2-дюймовым Full-HD+ (1080×2244 пикселей) IPS-дисплеем. Питается смартфон от процессора Snapdragon 675 в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища составляет 64 ГБ и может быть расширен с помощью карты microSD.
Уже несколько раз появлялась информация о новом смартфоне Meizu Note 9 и вот, наконец, компания официально объявила о его выпуске.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
Предстоящий смартфон Meizu Note 9 работает на Android 9 Pie, оснащен 6,2-дюймовый IPS-дисплеем и процессором Snapdragon 675.
Кроме того, производитель уточнил, что новинка носит название Note 9, а не M9 Note. Meizu опубликовала постер на Weibo, где раскрываются некоторые основные характеристики предстоящего устройства.
Прежде всего, видно наличие каплеобразного выреза и небольшого подбородка. Предлагаться новинка будет в трех цветах – Dark Ochre, Silver Ochre и Starry Blue.
Читайте также: Названы первые характеристики нового Meizu Note 9
Устройство работает под управлением Android 9 Pie. Оно оснащено 6,2-дюймовым Full-HD+ (1080×2244 пикселей) IPS-дисплеем. Питается смартфон от процессора Snapdragon 675 в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища составляет 64 ГБ и может быть расширен с помощью карты microSD.
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