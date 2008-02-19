Раздел: Технологии
Google подключит к интернету миллиард человек
Почти половина населения мира, согласно исследованиям, не имеет доступа к глобальной сети.
Представители компании Google объявили о создании общего проекта с компанией Cisco, которая занимается разработкой и продажей сетевого оборудования.
Проект будет направлен на подключение более миллиарда жителей планеты к общедоступной сети Wi-Fi. Проект так и называется Next Billion Users, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Мы рады сотрудничать с Google Station, интернет-провайдерами и правительствами, чтобы подключить один миллиард людей к новым экономическим возможностям. - Заявил Скотт Харрелл, генеральный менеджер по сетевым технологиям Ciscо.
Несмотря на то, что интернет-технологии успешно развиваются, почти половина населения мира, согласно исследованиям, не имеет доступа к глобальной сети.
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Идея от Google о подключении миллиарда пользователей к интернету позволит странам третьего мира и развивающимся государствам увеличить рост цифровой экономики, которая непосредственно связана с экономической деятельностью (продажи, покупки) в интернете.
Представители компании Google объявили о создании общего проекта с компанией Cisco, которая занимается разработкой и продажей сетевого оборудования.
Проект будет направлен на подключение более миллиарда жителей планеты к общедоступной сети Wi-Fi. Проект так и называется Next Billion Users, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Мы рады сотрудничать с Google Station, интернет-провайдерами и правительствами, чтобы подключить один миллиард людей к новым экономическим возможностям. - Заявил Скотт Харрелл, генеральный менеджер по сетевым технологиям Ciscо.
Несмотря на то, что интернет-технологии успешно развиваются, почти половина населения мира, согласно исследованиям, не имеет доступа к глобальной сети.
Читайте также: Компания Meizu объявила о выходе Note 9
Идея от Google о подключении миллиарда пользователей к интернету позволит странам третьего мира и развивающимся государствам увеличить рост цифровой экономики, которая непосредственно связана с экономической деятельностью (продажи, покупки) в интернете.
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