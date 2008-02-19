Раздел: Технологии
LG представила новый флагманский смартфон G8
Главной особенностью гаджета является возможность управлять им бесконтактно.
Компания LG представила свой новый флагманский смартфон G8, который поддерживает функцию бесконтактного управления. Гаджет можно разблокировать, используя 3D-камеру. Также важной опцией является поддержка 5G. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
LG G8 ThinQ имеет OLED-дисплей с диагональю 6,1 дюйма и QHD разрешением, а также с "вырезом".
По информации издания, управление жестами выполнять не очень удобно, а потому данная функция является больше бонусом.
Еще одной особенностью гаджета является звук, который излучает экран гаджета. Сообщается, что LG перенесла технологию Crystal Sound из телевизоров в смартфоны.
А вот дизайн устройства остался практически таким же, как у прошлогодней топовой модели. Камера является двойной, совмещая в себе обычный 12 Мп и широкоугольный объектив 16 Мп.
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В основу смартфона положен процессор Snapdragon 855, объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, а встроенной - 128 ГБ.
Компания LG представила свой новый флагманский смартфон G8, который поддерживает функцию бесконтактного управления. Гаджет можно разблокировать, используя 3D-камеру. Также важной опцией является поддержка 5G. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
LG G8 ThinQ имеет OLED-дисплей с диагональю 6,1 дюйма и QHD разрешением, а также с "вырезом".
По информации издания, управление жестами выполнять не очень удобно, а потому данная функция является больше бонусом.
Еще одной особенностью гаджета является звук, который излучает экран гаджета. Сообщается, что LG перенесла технологию Crystal Sound из телевизоров в смартфоны.
А вот дизайн устройства остался практически таким же, как у прошлогодней топовой модели. Камера является двойной, совмещая в себе обычный 12 Мп и широкоугольный объектив 16 Мп.
Читайте также: Официально представлен гибкий смартфон Huawei Mate X
В основу смартфона положен процессор Snapdragon 855, объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, а встроенной - 128 ГБ.
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