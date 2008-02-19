Раздел: Технологии
Представлен смартфон Nokia 9 PureView с пятью камерами
Устройство оснащено дисплеем диагональю шесть дюймов.
Компания HMD Global, которая выпускает смартфоны под брендом Nokia, представила смартфон с пятью камерами. Как сообщается на сайте компании, смартфон Nokia 9 PureView оснащен оптикой Zeiss на задней панели, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
По словам производителя, одновременная работа сразу пяти камер позволяет создать изображение "с непревзойденными деталями, как при ярком освещении, так и в темноте". Устройство работает под управлением процессора Qualcomm Snapdragon 845, оснащено 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.
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Nokia 9 PureView оснащен дисплеем диагональю шесть дюймов, а емкость его аккумулятора составляет 3200 мАч. Как отмечает The Verge, смартфон поступит в продажу в марте, его цена в США будет стартовать от 699 долларов.
Компания HMD Global, которая выпускает смартфоны под брендом Nokia, представила смартфон с пятью камерами. Как сообщается на сайте компании, смартфон Nokia 9 PureView оснащен оптикой Zeiss на задней панели, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
По словам производителя, одновременная работа сразу пяти камер позволяет создать изображение "с непревзойденными деталями, как при ярком освещении, так и в темноте". Устройство работает под управлением процессора Qualcomm Snapdragon 845, оснащено 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.
Читайте также: LG представила новый флагманский смартфон G8
Nokia 9 PureView оснащен дисплеем диагональю шесть дюймов, а емкость его аккумулятора составляет 3200 мАч. Как отмечает The Verge, смартфон поступит в продажу в марте, его цена в США будет стартовать от 699 долларов.
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