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Раздел: Технологии  
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Представлен смартфон Nokia 9 PureView с пятью камерами

Представлен смартфон Nokia 9 PureView с пятью камерамиУстройство оснащено дисплеем диагональю шесть дюймов.

Компания HMD Global, которая выпускает смартфоны под брендом Nokia, представила смартфон с пятью камерами. Как сообщается на сайте компании, смартфон Nokia 9 PureView оснащен оптикой Zeiss на задней панели, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

По словам производителя, одновременная работа сразу пяти камер позволяет создать изображение "с непревзойденными деталями, как при ярком освещении, так и в темноте". Устройство работает под управлением процессора Qualcomm Snapdragon 845, оснащено 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

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Nokia 9 PureView оснащен дисплеем диагональю шесть дюймов, а емкость его аккумулятора составляет 3200 мАч. Как отмечает The Verge, смартфон поступит в продажу в марте, его цена в США будет стартовать от 699 долларов.

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 Теги: Nokia 9 PureView

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