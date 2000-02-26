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Раздел: Технологии  
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LG G8 ThinQ получил несколько интересных фишек

LG G8 ThinQ получил несколько интересных фишек С обеих сторон смартфон покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5.

Компания LG официально представила свой новый флагманский смартфон G8 ThinQ. Это устройство стало первым флагманским телефоном компании серии G, в котором не применили ЖК-дисплей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Новинка получила 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3120х1440 пикселей. Устройство работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855 с 6 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора составляет 3500 мА/ч.

Также он имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

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Что касается других характеристик, то LG G8 ThinQ получил беспроводную зарядку, стереодинамики, стандартный разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев размещен на тыльной стороне панели.


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 Теги: LG G8 ThinQ, фишка

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Вчера, 23:52 » Автор: Эдгар Букмирза
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