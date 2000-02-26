Раздел: Технологии
LG G8 ThinQ получил несколько интересных фишек
С обеих сторон смартфон покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5.
Компания LG официально представила свой новый флагманский смартфон G8 ThinQ. Это устройство стало первым флагманским телефоном компании серии G, в котором не применили ЖК-дисплей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Новинка получила 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3120х1440 пикселей. Устройство работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855 с 6 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора составляет 3500 мА/ч.
Также он имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.
Читайте также: В Сеть попали изображения смартфона LG G8 ThinQ
Что касается других характеристик, то LG G8 ThinQ получил беспроводную зарядку, стереодинамики, стандартный разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев размещен на тыльной стороне панели.
Компания LG официально представила свой новый флагманский смартфон G8 ThinQ. Это устройство стало первым флагманским телефоном компании серии G, в котором не применили ЖК-дисплей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Новинка получила 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3120х1440 пикселей. Устройство работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855 с 6 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора составляет 3500 мА/ч.
Также он имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.
Читайте также: В Сеть попали изображения смартфона LG G8 ThinQ
Что касается других характеристик, то LG G8 ThinQ получил беспроводную зарядку, стереодинамики, стандартный разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев размещен на тыльной стороне панели.
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