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Раздел: Технологии  
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Стандарты USB 3.0 и USB 3.1 станут частью USB 3.2

Стандарты USB 3.0 и USB 3.1 станут частью USB 3.2Путаница с наименованием стандартов USB 3.x не является чем-то новым.

Организация USB Implementers Forum (USB-IF) объявила на выставке Mobile World Congress 2019, что интерфейсы USB 3.0 и USB 3.1, в дальнейшем станут частью стандарта USB 3.2. Это весьма неожиданное решение обещает добавить ещё больше неразберихи в схему маркировки версий портов USB, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

Отметим, что путаница с наименованием стандартов USB 3.x не является чем-то новым. В более-менее актуальных устройствах можно встретить порты USB 3.0 со скоростью передачи 5 Гбит/с, USB 3.1 Gen 1 (он же USB 3.0) и USB 3.1 Gen 2 с пропускной способностью 10 Гбит/с. В обозримом будущем к ним должен был присоединиться USB 3.2, обмен информацией по которому осуществляется на скоростях до 20 Гбит/с.

Согласно решению USB-IF, порты USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 теперь будут называться USB 3.2 Gen 1, за USB 3.1 Gen 2 закреплено имя USB 3.2 Gen 2, а стандарт, ранее известный как USB 3.2, получил название USB 3.2 Gen 2x2.

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Напомним, финальные спецификации USB 3.2 Gen 2x2 были обнародованы ещё полтора года назад. Он предусматривает увеличение скорости передачи данных до 20 Гбит/с, что достигается за счёт агрегации двух каналов USB 3.2 Gen 2 (нынешних USB 3.1 Gen 2). Интерфейс USB 3.2 Gen 2x2 подразумевает работу с доступными в продаже кабелями USB Type-C.

Стандарты USB 3.0 и USB 3.1 станут частью USB 3.2


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 Теги: USB, стандарты

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Сегодня, 11:15 » Автор: Богдан Процив
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