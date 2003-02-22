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Раздел: Технологии  
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WhatsApp ввел новый запрет

WhatsApp ввел новый запретВ Индии панические слухи о похищенных детях, распространявшиеся через WhatsApp.

Разработчики WhatsApp продолжают бороться с распространением паники и слухов в мессенджере. Чтобы обуздать стихию, они реализовали еще один запрет - теперь пользователя нельзя добавить в группу без его согласия.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Новая опция появится в настройках, где можно будет указать, кто имеет право добавлять пользователя в группы - кто угодно, абоненты из списка контактов или вообще никто. В последнем случае пользователь будет получать запрос, который можно принять или отклонить.

Напомним, что в Индии панические слухи о похищенных детях, распространявшиеся через WhatsApp, стали причиной самосудов. В нескольких штатах страны люди, увидевшие на улицах "преступников" (фотографии которых рассылались в мессенджере), нападали на них.

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Несколько невиновных людей были покалечены и убиты в результате таких нападений. После этого правительство Индии обратилось в WhatsApp с требованием принять меры против распространения ложной информации.

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 Теги: WhatsApp, запрет

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