Раздел: Технологии
WhatsApp ввел новый запрет
В Индии панические слухи о похищенных детях, распространявшиеся через WhatsApp.
Разработчики WhatsApp продолжают бороться с распространением паники и слухов в мессенджере. Чтобы обуздать стихию, они реализовали еще один запрет - теперь пользователя нельзя добавить в группу без его согласия.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Новая опция появится в настройках, где можно будет указать, кто имеет право добавлять пользователя в группы - кто угодно, абоненты из списка контактов или вообще никто. В последнем случае пользователь будет получать запрос, который можно принять или отклонить.
Напомним, что в Индии панические слухи о похищенных детях, распространявшиеся через WhatsApp, стали причиной самосудов. В нескольких штатах страны люди, увидевшие на улицах "преступников" (фотографии которых рассылались в мессенджере), нападали на них.
Читайте также: В WhatsApp решились на неприятный для пользователей шаг
Несколько невиновных людей были покалечены и убиты в результате таких нападений. После этого правительство Индии обратилось в WhatsApp с требованием принять меры против распространения ложной информации.
Разработчики WhatsApp продолжают бороться с распространением паники и слухов в мессенджере. Чтобы обуздать стихию, они реализовали еще один запрет - теперь пользователя нельзя добавить в группу без его согласия.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Новая опция появится в настройках, где можно будет указать, кто имеет право добавлять пользователя в группы - кто угодно, абоненты из списка контактов или вообще никто. В последнем случае пользователь будет получать запрос, который можно принять или отклонить.
Напомним, что в Индии панические слухи о похищенных детях, распространявшиеся через WhatsApp, стали причиной самосудов. В нескольких штатах страны люди, увидевшие на улицах "преступников" (фотографии которых рассылались в мессенджере), нападали на них.
Читайте также: В WhatsApp решились на неприятный для пользователей шаг
Несколько невиновных людей были покалечены и убиты в результате таких нападений. После этого правительство Индии обратилось в WhatsApp с требованием принять меры против распространения ложной информации.
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