Раздел: Технологии
Samsung намерена переименовать линейку смартфонов
Донг Джин Кох намекал на вероятную смену названия флагмана линейки.
Компания Samsung намерена изменить названия своих флагманских линеек Galaxy S и Galaxy Note. Поэтому смартфон Samsung Galaxy S10, который представили 20 февраля, может стать последним в этой линейке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как пишет SamMobile, такое название существует с 2009 года.
Как известно, после презентации Galaxy S9 во время выставки MWC 2018 глава мобильного подразделения Samsung Донг Джин Кох намекал на вероятную смену названия флагмана линейки.
Почему решили изменить. В компании опасаются, что после десятки, пользователям будет сложно произносить названия телефонов, оканчивающиеся на 11, 12, 13 так далее. Поэтому решили придумать простые наименования.
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Однако, должны подчеркнуть, что это только слухи. И эта информация пока не получила официального подтверждения.
Компания Samsung намерена изменить названия своих флагманских линеек Galaxy S и Galaxy Note. Поэтому смартфон Samsung Galaxy S10, который представили 20 февраля, может стать последним в этой линейке.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как пишет SamMobile, такое название существует с 2009 года.
Как известно, после презентации Galaxy S9 во время выставки MWC 2018 глава мобильного подразделения Samsung Донг Джин Кох намекал на вероятную смену названия флагмана линейки.
Почему решили изменить. В компании опасаются, что после десятки, пользователям будет сложно произносить названия телефонов, оканчивающиеся на 11, 12, 13 так далее. Поэтому решили придумать простые наименования.
Читайте также: Samsung обновит бюджетную линейку смартфонов Galaxy A
Однако, должны подчеркнуть, что это только слухи. И эта информация пока не получила официального подтверждения.
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