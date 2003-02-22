Раздел: Технологии
Galaxy S10 с 5G: флагман показали на видео
Компания опубликовала видеоролик, полностью посвященный этому смартфону.
Производитель Samsung опубликовал видео, в котором показана версия флагмана Galaxy S10 с поддержкой 5G. Ролик появился на YouTube-канале производителя, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Гаджет обладает гигантским дисплеем с диагональю 6,7 дюйма, а также отверстием в нем, предназначенным для фронтальной камеры.
Сзади на тыльной панели расположена камера, состоящая из четырех объективов. Первые три идентичны тем, которые получили S10 и S10+. В то же время четвертый - это 3D-камера.
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Изначально выход гаджета ожидается на родине (Южной Корее), где должен появиться до конца апреля. В дальнейшем он поступит на рынки США и других стран.
Производитель Samsung опубликовал видео, в котором показана версия флагмана Galaxy S10 с поддержкой 5G. Ролик появился на YouTube-канале производителя, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Гаджет обладает гигантским дисплеем с диагональю 6,7 дюйма, а также отверстием в нем, предназначенным для фронтальной камеры.
Сзади на тыльной панели расположена камера, состоящая из четырех объективов. Первые три идентичны тем, которые получили S10 и S10+. В то же время четвертый - это 3D-камера.
Читайте также: Nubia показала гибрид смартфона и часов
Изначально выход гаджета ожидается на родине (Южной Корее), где должен появиться до конца апреля. В дальнейшем он поступит на рынки США и других стран.
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