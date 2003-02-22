Раздел: Технологии
Microsoft работает над операционной системой Lite OS
Microsoft нацелена на поддержку платформ x86 и ARM.
Корпорация Microsoft работает над новой операционной системой Lite OS, которая будет предназначена для слабых устройств.
Благодаря новинке Microsoft попробует остановить быстрый рост доли Chromebook на рынке, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
По данным источников, Microsoft работает "по агрессивному графику", чтобы завершить Lite OS. Подобно Windows 10 S, Lite OS может работать только с приложениями универсальной платформы Windows (UWP) и некоторыми веб-приложениями.
Приведенное выше изображение представляет собой макет основного пользовательского интерфейса с модулем запуска, похожим на панель приложений Chrome OS.
Предполагается, что компания рассматривает возможность добавления поддержки традиционных программ Windows (Win32), возможно, запустив их в защищенных контейнерах. Быстрая производительность, простота использования и низкие эксплуатационные расходы являются ключевыми целями для Lite OS.
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В отчете говорится, что Microsoft нацелена на поддержку платформ x86 и ARM, хотя неясно, будут ли розничные устройства реализованы с обеими платформами.
Корпорация Microsoft работает над новой операционной системой Lite OS, которая будет предназначена для слабых устройств.
Благодаря новинке Microsoft попробует остановить быстрый рост доли Chromebook на рынке, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
По данным источников, Microsoft работает "по агрессивному графику", чтобы завершить Lite OS. Подобно Windows 10 S, Lite OS может работать только с приложениями универсальной платформы Windows (UWP) и некоторыми веб-приложениями.
Приведенное выше изображение представляет собой макет основного пользовательского интерфейса с модулем запуска, похожим на панель приложений Chrome OS.
Предполагается, что компания рассматривает возможность добавления поддержки традиционных программ Windows (Win32), возможно, запустив их в защищенных контейнерах. Быстрая производительность, простота использования и низкие эксплуатационные расходы являются ключевыми целями для Lite OS.
Читайте также: Apple объяснила дороговизну iPhone
В отчете говорится, что Microsoft нацелена на поддержку платформ x86 и ARM, хотя неясно, будут ли розничные устройства реализованы с обеими платформами.
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