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Раздел: Технологии  
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Microsoft работает над операционной системой Lite OS

Microsoft работает над операционной системой Lite OSMicrosoft нацелена на поддержку платформ x86 и ARM.

Корпорация Microsoft работает над новой операционной системой Lite OS, которая будет предназначена для слабых устройств.

Благодаря новинке Microsoft попробует остановить быстрый рост доли Chromebook на рынке, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

По данным источников, Microsoft работает "по агрессивному графику", чтобы завершить Lite OS. Подобно Windows 10 S, Lite OS может работать только с приложениями универсальной платформы Windows (UWP) и некоторыми веб-приложениями.

Приведенное выше изображение представляет собой макет основного пользовательского интерфейса с модулем запуска, похожим на панель приложений Chrome OS.

Предполагается, что компания рассматривает возможность добавления поддержки традиционных программ Windows (Win32), возможно, запустив их в защищенных контейнерах. Быстрая производительность, простота использования и низкие эксплуатационные расходы являются ключевыми целями для Lite OS.

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В отчете говорится, что Microsoft нацелена на поддержку платформ x86 и ARM, хотя неясно, будут ли розничные устройства реализованы с обеими платформами.

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 Теги: Microsoft, Lite OS

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Сегодня, 18:04 » Автор: Богдан Процив
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