Раздел: Технологии
NVIDIA представит еще две видеокарты
Новые видеоускорители создадут конкуренцию старшим решениям AMD Radeon RX 500 серии.
После того, как NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce GTX на архитектуре Turing, компания начала подготовку к релизу доступных ускорителей. Ближайшей целью “зеленого” чипмейкера станет выпуск адаптеров GeForce GTX 1660 и GTX 1650.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как сообщает Overclockers, новые видеоускорители создадут конкуренцию старшим решениям AMD Radeon RX 500 серии.
Дата выхода и цена. Последние сообщения от близких к NVIDIA источников указывают на то, что релиз графической карты GeForce GTX 1660 состоится уже 15 марта, тогда как GeForce GTX 1650 поступит в продажу на полтора месяца позже – 30 апреля.
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Рекомендованные цены устройств составят 229 долларов (около 6 200 гривен) и 179 долларов (около 4 900 гривен) соответственно.
После того, как NVIDIA анонсировала видеокарты GeForce GTX на архитектуре Turing, компания начала подготовку к релизу доступных ускорителей. Ближайшей целью “зеленого” чипмейкера станет выпуск адаптеров GeForce GTX 1660 и GTX 1650.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как сообщает Overclockers, новые видеоускорители создадут конкуренцию старшим решениям AMD Radeon RX 500 серии.
Дата выхода и цена. Последние сообщения от близких к NVIDIA источников указывают на то, что релиз графической карты GeForce GTX 1660 состоится уже 15 марта, тогда как GeForce GTX 1650 поступит в продажу на полтора месяца позже – 30 апреля.
Читайте также: До конца недели Nvidia представит видеокарты GeForce GTX 1660 Ti
Рекомендованные цены устройств составят 229 долларов (около 6 200 гривен) и 179 долларов (около 4 900 гривен) соответственно.
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