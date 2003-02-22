Раздел: Технологии
Известный аналитик рассказал о провале игры Anthem
Сейчас средний балл PC-версии Anthem на Metacritic составляет 60 из 100.
Известный аналитик Майкл Пактер объяснил, почему игра Anthem получила в прессе низкие оценки. По его мнению, новый проект не предназначен для персональных компьютеров, а свои обзоры рецензенты писали именно по PC-версии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Почему Anthem не популярен среди PC-геймеров? Как сообщает ресурс ResetEra, Пактер предполагал, что средняя оценка консольной версии будет на 10 баллов выше, чем компьютерной. Такую оценку он называет "плохой, но не катастрофической".
Отметим, сейчас средний балл PC-версии Anthem на Metacritic составляет 60 из 100 (на основании 49 обзоров).
На мой взгляд, эта игра – не для компьютеров. В ней можно летать, маневрировать в воздухе, как будто вы управляете автомобилем. Такое управление не очень хорошо работает на компьютерах, зато идеально подходит для консолей,– подчеркнул Пактер.
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Перспективы. В то же время он и его коллега Гильермо Фернандес из исследовательской фирмы Newzoo уверены, что инвесторам не стоит огорчаться неудовлетворительными стартовыми результатамит Anthem.
Известный аналитик Майкл Пактер объяснил, почему игра Anthem получила в прессе низкие оценки. По его мнению, новый проект не предназначен для персональных компьютеров, а свои обзоры рецензенты писали именно по PC-версии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Почему Anthem не популярен среди PC-геймеров? Как сообщает ресурс ResetEra, Пактер предполагал, что средняя оценка консольной версии будет на 10 баллов выше, чем компьютерной. Такую оценку он называет "плохой, но не катастрофической".
Отметим, сейчас средний балл PC-версии Anthem на Metacritic составляет 60 из 100 (на основании 49 обзоров).
На мой взгляд, эта игра – не для компьютеров. В ней можно летать, маневрировать в воздухе, как будто вы управляете автомобилем. Такое управление не очень хорошо работает на компьютерах, зато идеально подходит для консолей,– подчеркнул Пактер.
Читайте также: Известный блогер обвинил Джамалу в провале Украины на "Евровидении"
Перспективы. В то же время он и его коллега Гильермо Фернандес из исследовательской фирмы Newzoo уверены, что инвесторам не стоит огорчаться неудовлетворительными стартовыми результатамит Anthem.
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