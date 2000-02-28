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Раздел: Технологии  
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В Сети показали, как работает смартфон Samsung Galaxy S10 5G

В Сети показали, как работает смартфон Samsung Galaxy S10 5GДизайн лицевой панели устройства практически идентичен другим моделям флагманской линейки.

Вскоре после презентации топовой версии смартфона Samsung Galaxy S10 с 5G-модемом в сети опубликовали видеоролик, который рассказывает об особенностях новинки. Стоит отметить, что ролик выпустила сама компания-производитель.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как сообщает 4PDA, кроме крупных планов внешнего вида гаджета, Samsung подчеркнула одну из фишек его основной камеры и продемонстрировала мультимедийные возможности мобильных сетей пятого поколения.

Особенности смартфона. Дизайн лицевой панели устройства практически идентичен другим моделям флагманской линейки. В правой верхней части безрамочного экрана располагается овальное отверстие для двойной фронталки, а прорезь для разговорного динамика расположена у верхней кромки 6,7-дюймового дисплея.

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Основное внешнее отличие Samsung Galaxy S10 5G от Galaxy S10 Plus Galaxy S10 – модуль основной камеры, состоящий из четырех сенсоров, включая 3D ToF-датчик для реализации функции Video Live focus.



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 Теги: Samsung Galaxy S10 5G, смартфон

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Вчера, 23:58 » Автор: Эдгар Букмирза
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