Раздел: Технологии
Xiaomi готовит новый игровой смартфон
Вероятно, смартфон получит имя Black Shark 2.
Компания Xiaomi готовит второе поколение игрового смартфона Black Shark, который появится в продаже уже весной.
Смартфон работает на процессоре Snapdragon 855 с 8 ГБ оперативной памяти и Android Pie, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Вероятно, смартфон получит имя Black Shark 2, хотя название пока официально не подтверждено. Гаджет повторяет дизайн первого Black Shark и преемника Black Shark Helo - черный корпус с узкими зелеными линиями.
На шпионском снимке устройства видно, что двойная камера будет расположена в верхнем левом углу. Похоже, что в ней широкоугольный объектив будет расположен над обычным. Впрочем, вполне возможно, что перед нами прототип и он еще может измениться.
Недавно Xiaomi представила 27-ваттную быструю зарядку для Mi 9 - вероятно, она появится и в Black Shark 2. Недавно стало известно, что новый Black Shark с номером модели SKW-A0 будет комплектоваться зарядным устройством MDY-10-EH, который также входит в комплект Mi 9.
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Новинка будет нести на борту от 8 Гбайт до 12 Гбайт оперативной памяти. Также источники говорят о технологии Game Turbo, которая поможет оптимизировать производительность в играх.
Компания Xiaomi готовит второе поколение игрового смартфона Black Shark, который появится в продаже уже весной.
Смартфон работает на процессоре Snapdragon 855 с 8 ГБ оперативной памяти и Android Pie, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Вероятно, смартфон получит имя Black Shark 2, хотя название пока официально не подтверждено. Гаджет повторяет дизайн первого Black Shark и преемника Black Shark Helo - черный корпус с узкими зелеными линиями.
На шпионском снимке устройства видно, что двойная камера будет расположена в верхнем левом углу. Похоже, что в ней широкоугольный объектив будет расположен над обычным. Впрочем, вполне возможно, что перед нами прототип и он еще может измениться.
Недавно Xiaomi представила 27-ваттную быструю зарядку для Mi 9 - вероятно, она появится и в Black Shark 2. Недавно стало известно, что новый Black Shark с номером модели SKW-A0 будет комплектоваться зарядным устройством MDY-10-EH, который также входит в комплект Mi 9.
Читайте также: Видеоприложение TikTok оштрафовано на 5,7 миллиона долларов
Новинка будет нести на борту от 8 Гбайт до 12 Гбайт оперативной памяти. Также источники говорят о технологии Game Turbo, которая поможет оптимизировать производительность в играх.
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