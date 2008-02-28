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Раздел: Технологии  
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Xiaomi утроит количество магазинов в Европе

Xiaomi утроит количество магазинов в ЕвропеНесколько новых магазинов Xiaomi будут открыты в Украине.

В прошлом году китайская компания Xiaomi существенно увеличила количество фирменных магазинов в Европе. Это позволило производителям нарастить продажи в регионе более чем в четыре раза и войти в пятерку крупнейших поставщиков.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как пишет Gizchina, компания не планирует останавливаться на достигнутом. Как заявил вице-президент Xiaomi Ван Сян, к концу 2019 года китайцы планируют увеличить количество фирменных розничных магазинов в европейском регионе в три раза.

Есть вероятность, что несколько новых магазинов Xiaomi будут открыты в Украине.

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Что имеем на сегодня. Сейчас в Европе работает 50 розничных магазинов Xiaomi. До конца этого года таких должно быть уже 150. Но учитывая спрос на продукцию Xiaomi - это довольно логичный шаг. У компании есть большие шансы до конца этого года ворваться в тройку крупнейших поставщиков смартфонов в Европе.
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 Теги: Xiaomi, Европа

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