Раздел: Технологии
Xiaomi утроит количество магазинов в Европе
Несколько новых магазинов Xiaomi будут открыты в Украине.
В прошлом году китайская компания Xiaomi существенно увеличила количество фирменных магазинов в Европе. Это позволило производителям нарастить продажи в регионе более чем в четыре раза и войти в пятерку крупнейших поставщиков.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как пишет Gizchina, компания не планирует останавливаться на достигнутом. Как заявил вице-президент Xiaomi Ван Сян, к концу 2019 года китайцы планируют увеличить количество фирменных розничных магазинов в европейском регионе в три раза.
Есть вероятность, что несколько новых магазинов Xiaomi будут открыты в Украине.
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Что имеем на сегодня. Сейчас в Европе работает 50 розничных магазинов Xiaomi. До конца этого года таких должно быть уже 150. Но учитывая спрос на продукцию Xiaomi - это довольно логичный шаг. У компании есть большие шансы до конца этого года ворваться в тройку крупнейших поставщиков смартфонов в Европе.
В прошлом году китайская компания Xiaomi существенно увеличила количество фирменных магазинов в Европе. Это позволило производителям нарастить продажи в регионе более чем в четыре раза и войти в пятерку крупнейших поставщиков.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как пишет Gizchina, компания не планирует останавливаться на достигнутом. Как заявил вице-президент Xiaomi Ван Сян, к концу 2019 года китайцы планируют увеличить количество фирменных розничных магазинов в европейском регионе в три раза.
Есть вероятность, что несколько новых магазинов Xiaomi будут открыты в Украине.
Читайте также: Xiaomi официально представила Mi Mix 3 5G
Что имеем на сегодня. Сейчас в Европе работает 50 розничных магазинов Xiaomi. До конца этого года таких должно быть уже 150. Но учитывая спрос на продукцию Xiaomi - это довольно логичный шаг. У компании есть большие шансы до конца этого года ворваться в тройку крупнейших поставщиков смартфонов в Европе.
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