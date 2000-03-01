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Раздел: Технологии  
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OnePlus 7 не получит важную функцию флагманов

OnePlus 7 не получит важную функцию флагмановБеспроводная зарядка пока является недостаточно мощной.

Будущая новинка – смартфон OnePlus 7, который традиционно называют "убийцей флагманов", – не получит поддержку беспроводной зарядки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как объяснил CEO компании, они не видят целесообразности добавления беспроводной зарядки в свои смартфоны.

Лау также добавил, что беспроводная зарядка пока является недостаточно мощной, как, например фирменная технология Warp Charge, которая используется для быстрой зарядки смартфонов. Поэтому в компании считают целесообразным использовать именно проводную зарядку.

Что известно о OnePlus 7. Недавно в сети появились некоторые характеристики новинки. Стало известно, что он получит 6,5-дюймовый Optic AMOLED-дисплей. В качестве процессора использовали чип Snapdragon 855.

Топовая версия получит 10 ГБ оперативки и накопитель на 256 или 512 ГБ. OnePlus 7 также обеспечат модемом Snapdragon X55, предназначенным для работы в сетях 5G.

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Когда увидим. По предварительным данным, презентация OnePlus 7 должен состояться в мае 2019 года. Правда, официально эту информацию не подтвердили.
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 Теги: OnePlus 7, флагман

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Вчера, 23:52 » Автор: Эдгар Букмирза
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