Раздел: Технологии
OnePlus 7 не получит важную функцию флагманов
Беспроводная зарядка пока является недостаточно мощной.
Будущая новинка – смартфон OnePlus 7, который традиционно называют "убийцей флагманов", – не получит поддержку беспроводной зарядки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как объяснил CEO компании, они не видят целесообразности добавления беспроводной зарядки в свои смартфоны.
Лау также добавил, что беспроводная зарядка пока является недостаточно мощной, как, например фирменная технология Warp Charge, которая используется для быстрой зарядки смартфонов. Поэтому в компании считают целесообразным использовать именно проводную зарядку.
Что известно о OnePlus 7. Недавно в сети появились некоторые характеристики новинки. Стало известно, что он получит 6,5-дюймовый Optic AMOLED-дисплей. В качестве процессора использовали чип Snapdragon 855.
Топовая версия получит 10 ГБ оперативки и накопитель на 256 или 512 ГБ. OnePlus 7 также обеспечат модемом Snapdragon X55, предназначенным для работы в сетях 5G.
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Когда увидим. По предварительным данным, презентация OnePlus 7 должен состояться в мае 2019 года. Правда, официально эту информацию не подтвердили.
Будущая новинка – смартфон OnePlus 7, который традиционно называют "убийцей флагманов", – не получит поддержку беспроводной зарядки.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как объяснил CEO компании, они не видят целесообразности добавления беспроводной зарядки в свои смартфоны.
Лау также добавил, что беспроводная зарядка пока является недостаточно мощной, как, например фирменная технология Warp Charge, которая используется для быстрой зарядки смартфонов. Поэтому в компании считают целесообразным использовать именно проводную зарядку.
Что известно о OnePlus 7. Недавно в сети появились некоторые характеристики новинки. Стало известно, что он получит 6,5-дюймовый Optic AMOLED-дисплей. В качестве процессора использовали чип Snapdragon 855.
Топовая версия получит 10 ГБ оперативки и накопитель на 256 или 512 ГБ. OnePlus 7 также обеспечат модемом Snapdragon X55, предназначенным для работы в сетях 5G.
Читайте также: Опубликована первая фотография флагманского смартфона OnePlus 6
Когда увидим. По предварительным данным, презентация OnePlus 7 должен состояться в мае 2019 года. Правда, официально эту информацию не подтвердили.
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