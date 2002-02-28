Раздел: Технологии
Видеокарта GeForce GTX 1650 замечена в составе ноутбука
Согласно свежим утечкам, вместе с десктопными видеокартами дебютируют их мобильные аналоги.
В течение ближайших двух месяцев линейка графических ускорителей GeForce GTX на архитектуре Nvidia Turing пополнится двумя относительно недорогими решениями: GeForce GTX 1660 и GTX 1650. Невзирая на немногословность самой Nvidia, технические характеристики, цены и сроки выхода этих моделей давно не являются секретом, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Согласно свежим утечкам, вместе с десктопными видеокартами дебютируют их мобильные аналоги. К примеру, на днях «засветился» игровой лэптоп ASUS, сочетающий процессор AMD Ryzen 5 3550H и ускоритель GeForce GTX 1660 Ti, а теперь в базе тестового пакета 3DMark был замечен ноутбук, оборудованный картой GeForce GTX 1650.
GPU мобильной GeForce GTX 1650 функционирует на частоте около 1,4 ГГц, а подсистема памяти представлена четырьмя гигабайтами GDDR5 с эффективной частотой 8 ГГц, что при наличии 128-разрядной шины обеспечит пропускную способность в 128 Гбайт/с. Отметим, что компанию данной видеокарте в неназванном лэптопе составил 6-ядерный процессор Intel Core i7-9750H из семейства Coffee Lake-H Refresh.
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По имеющимся данным, релиз настольной видеокарты GeForce GTX 1660 Ti состоится 15 марта, а GeForce GTX 1650 выйдет 30 апреля. Когда будут представлены их мобильные варианты, к сожалению, пока неизвестно.
В течение ближайших двух месяцев линейка графических ускорителей GeForce GTX на архитектуре Nvidia Turing пополнится двумя относительно недорогими решениями: GeForce GTX 1660 и GTX 1650. Невзирая на немногословность самой Nvidia, технические характеристики, цены и сроки выхода этих моделей давно не являются секретом, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Согласно свежим утечкам, вместе с десктопными видеокартами дебютируют их мобильные аналоги. К примеру, на днях «засветился» игровой лэптоп ASUS, сочетающий процессор AMD Ryzen 5 3550H и ускоритель GeForce GTX 1660 Ti, а теперь в базе тестового пакета 3DMark был замечен ноутбук, оборудованный картой GeForce GTX 1650.
GPU мобильной GeForce GTX 1650 функционирует на частоте около 1,4 ГГц, а подсистема памяти представлена четырьмя гигабайтами GDDR5 с эффективной частотой 8 ГГц, что при наличии 128-разрядной шины обеспечит пропускную способность в 128 Гбайт/с. Отметим, что компанию данной видеокарте в неназванном лэптопе составил 6-ядерный процессор Intel Core i7-9750H из семейства Coffee Lake-H Refresh.
Читайте также: Samsung показала смартфон за $120
По имеющимся данным, релиз настольной видеокарты GeForce GTX 1660 Ti состоится 15 марта, а GeForce GTX 1650 выйдет 30 апреля. Когда будут представлены их мобильные варианты, к сожалению, пока неизвестно.
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