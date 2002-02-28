Раздел: Технологии
Стало известно, когда выйдут наушники AirPods 2
Предполагается, что новинка должна поддерживать технологию беспроводной зарядки.
В Сети появилась информация о том, что в скором времени начнется продажа наушников AirPods 2. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Издание сообщает, что презентация новинки пройдет 25 марта, а уже 29 марта наушники поступят в продажу. Такая информация появилась потому, что один из поставщиков продукции Apple пишет, что "жизненный цикл" первой версии AirPods подойдет к концу 28 марта и они исчезнут из продажи.
Ожидается, что новые AirPods смогут заряжаться с помощью беспроводной зарядки AirPower. О ней заговорили еще в 2017 году, но потом все упоминания о технологии исчезли.
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Традиционно наушники будут поставляться с кейсом, который служит для подзарядки гаджета.
В Сети появилась информация о том, что в скором времени начнется продажа наушников AirPods 2. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Издание сообщает, что презентация новинки пройдет 25 марта, а уже 29 марта наушники поступят в продажу. Такая информация появилась потому, что один из поставщиков продукции Apple пишет, что "жизненный цикл" первой версии AirPods подойдет к концу 28 марта и они исчезнут из продажи.
Ожидается, что новые AirPods смогут заряжаться с помощью беспроводной зарядки AirPower. О ней заговорили еще в 2017 году, но потом все упоминания о технологии исчезли.
Читайте также: Эксперты назвали самый безумный гаджет выставки MWC 2019
Традиционно наушники будут поставляться с кейсом, который служит для подзарядки гаджета.
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