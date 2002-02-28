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Гибкий iPhone получит подогрев дисплея
Это вынужденная мера для избежание нежелательного повреждения экрана при воздействии низких температур.
В заявке на патент от Apple, опубликованной в четверг, 28 февраля, Управлением по патентам и товарным знакам США, указано о подогреве дисплея, который вероятно получит будущий гибкий iPhone. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В тексте производитель iPhone также отмечает, что температура может быть проблемой для дисплеев.
В то время, как при теплых температурах складные системы могут работать нормально, в условиях холода клеи и другие элементы, используемые в производстве устройства, могут стать более уязвимыми.
Это, в свою очередь, может вызвать нежелательный износ или повреждение дисплея при работе в таких условиях.
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Во избежание вредоносного воздействия Apple предлагает прогреть область панели дисплея, где происходит изгиб.
В заявке на патент от Apple, опубликованной в четверг, 28 февраля, Управлением по патентам и товарным знакам США, указано о подогреве дисплея, который вероятно получит будущий гибкий iPhone. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В тексте производитель iPhone также отмечает, что температура может быть проблемой для дисплеев.
В то время, как при теплых температурах складные системы могут работать нормально, в условиях холода клеи и другие элементы, используемые в производстве устройства, могут стать более уязвимыми.
Это, в свою очередь, может вызвать нежелательный износ или повреждение дисплея при работе в таких условиях.
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Во избежание вредоносного воздействия Apple предлагает прогреть область панели дисплея, где происходит изгиб.
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