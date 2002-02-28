» » Появились новые подробности о смартфоне Galaxy A90
Раздел: Технологии  
0

Появились новые подробности о смартфоне Galaxy A90

Появились новые подробности о смартфоне Galaxy A90Камера смартфона Samsung Galaxy A90 будет не только выдвижной, но еще и поворотной

В Сети появились новые подробности о смартфоне Galaxy A90 – будущем флагмане линейки Galaxy A. Как пишет инсайдер со ссылкой на «вроде бы надежный источник», у Galaxy A90 будет не совсем обычная выдвижная камера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Помимо, собственно, выдвижения, она еще сможет делать поворот.

Такое решение не только устраняет необходимость какого-либо выреза в экране смартфона, но и позволит использовать выдвижную камеру и как фронтальную, и как основную.

Читайте также: Появились подробности о будущем смартфоне Galaxy S8 Mini

В таком случае Galaxy A90 смог бы возглавить рейтинг фронтальных камер DxOMark, ведь в режиме автопортретирования пользователю станут доступны абсолютно все возможности основной камеры, включая автофокус, светосильные объективы и множество различных вспомогательных систем.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Galaxy A90, смартфон

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:16 » Автор: Татьяна Ларина
     73
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх