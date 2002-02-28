Раздел: Технологии
Появились новые подробности о смартфоне Galaxy A90
Камера смартфона Samsung Galaxy A90 будет не только выдвижной, но еще и поворотной
В Сети появились новые подробности о смартфоне Galaxy A90 – будущем флагмане линейки Galaxy A. Как пишет инсайдер со ссылкой на «вроде бы надежный источник», у Galaxy A90 будет не совсем обычная выдвижная камера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Помимо, собственно, выдвижения, она еще сможет делать поворот.
Такое решение не только устраняет необходимость какого-либо выреза в экране смартфона, но и позволит использовать выдвижную камеру и как фронтальную, и как основную.
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В таком случае Galaxy A90 смог бы возглавить рейтинг фронтальных камер DxOMark, ведь в режиме автопортретирования пользователю станут доступны абсолютно все возможности основной камеры, включая автофокус, светосильные объективы и множество различных вспомогательных систем.
В Сети появились новые подробности о смартфоне Galaxy A90 – будущем флагмане линейки Galaxy A. Как пишет инсайдер со ссылкой на «вроде бы надежный источник», у Galaxy A90 будет не совсем обычная выдвижная камера, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Помимо, собственно, выдвижения, она еще сможет делать поворот.
Такое решение не только устраняет необходимость какого-либо выреза в экране смартфона, но и позволит использовать выдвижную камеру и как фронтальную, и как основную.
Читайте также: Появились подробности о будущем смартфоне Galaxy S8 Mini
В таком случае Galaxy A90 смог бы возглавить рейтинг фронтальных камер DxOMark, ведь в режиме автопортретирования пользователю станут доступны абсолютно все возможности основной камеры, включая автофокус, светосильные объективы и множество различных вспомогательных систем.
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