ВАЖНО:Выборы 2019
» » Microsoft повысила системные требования для Windows 10
Раздел: Технологии  
0

Microsoft повысила системные требования для Windows 10

Microsoft повысила системные требования для Windows 10Microsoft повысила минимальные системные требования для установки Windows 10 до 32 ГБ.

До майского обновления Windows 10 требовала немного объема памяти для инсталляции – всего 16 ГБ. Microsoft сильно постаралась, чтобы сделать "десятку" очень компактной, чтобы она уместилась на дешевых планшетах. Но в мае аппетиты операционной системы сильно возрастут, что 32 ГБ ей будет впритык, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Устройства, оснащенные накопителем на 16 ГБ (как правило планшеты и UMPC) не смогут работать с версией Windows 10 1903. Все потому, что объем самой операционной системы увеличится до минимальных 16 ГБ, а также потребуется дополнительные 7 ГБ резервной памяти для накопительных обновлений функции Reserved Storage – она станет частью грядущего майского обновления 1903.

Читайте также: Flyability представила дрон для инспекции помещений

Поскольку системные требования для установки Windows 10 были повышены до 32 ГБ, это вынудит OEM-производителей выпускать устройства с хранилищами емкостью 64 ГБ и более, причем это касается как 64-битных, так и 32-битных версий Windows 10.

Microsoft повысила системные требования для Windows 10
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Microsoft, Windows 10

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:37 » Автор: Леся Сайко
     204
     0


Оставьте свой комментарий

наверх