Раздел: Технологии
Microsoft повысила системные требования для Windows 10
Microsoft повысила минимальные системные требования для установки Windows 10 до 32 ГБ.
До майского обновления Windows 10 требовала немного объема памяти для инсталляции – всего 16 ГБ. Microsoft сильно постаралась, чтобы сделать "десятку" очень компактной, чтобы она уместилась на дешевых планшетах. Но в мае аппетиты операционной системы сильно возрастут, что 32 ГБ ей будет впритык, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Устройства, оснащенные накопителем на 16 ГБ (как правило планшеты и UMPC) не смогут работать с версией Windows 10 1903. Все потому, что объем самой операционной системы увеличится до минимальных 16 ГБ, а также потребуется дополнительные 7 ГБ резервной памяти для накопительных обновлений функции Reserved Storage – она станет частью грядущего майского обновления 1903.
Читайте также: Flyability представила дрон для инспекции помещений
Поскольку системные требования для установки Windows 10 были повышены до 32 ГБ, это вынудит OEM-производителей выпускать устройства с хранилищами емкостью 64 ГБ и более, причем это касается как 64-битных, так и 32-битных версий Windows 10.
До майского обновления Windows 10 требовала немного объема памяти для инсталляции – всего 16 ГБ. Microsoft сильно постаралась, чтобы сделать "десятку" очень компактной, чтобы она уместилась на дешевых планшетах. Но в мае аппетиты операционной системы сильно возрастут, что 32 ГБ ей будет впритык, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Устройства, оснащенные накопителем на 16 ГБ (как правило планшеты и UMPC) не смогут работать с версией Windows 10 1903. Все потому, что объем самой операционной системы увеличится до минимальных 16 ГБ, а также потребуется дополнительные 7 ГБ резервной памяти для накопительных обновлений функции Reserved Storage – она станет частью грядущего майского обновления 1903.
Читайте также: Flyability представила дрон для инспекции помещений
Поскольку системные требования для установки Windows 10 были повышены до 32 ГБ, это вынудит OEM-производителей выпускать устройства с хранилищами емкостью 64 ГБ и более, причем это касается как 64-битных, так и 32-битных версий Windows 10.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
204
0
Оставьте свой комментарий