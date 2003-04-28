Раздел: Технологии
В работе Instagram произошел масштабный сбой
Instagram в Украине также работает с перерывами.
1 мая произошел сбой Instagram по всему миру. Интерактивная карта, отражающая в реальном времени места сбоев, показывает, что нарушения в работе соцсети есть в странах Южной Америки, в США, по всей Европе и, частично, в странах Азии, а также в некоторых местах Австралии и в Новой Зелендии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Пользователи Instagram по всему миру сообщают о сбоях в работе сервиса. Согласно данным сайта Downdetector, с проблемами больше всего столкнулись жители США, Великобритании, Италии и Португалии.
Instagram в Украине также работает с перерывами в Киеве, Днепре, Полтаве, Харькове, Львове, Херсоне, Луганске и Виннице, сообщает Корреспондент.
Проблемы наблюдаются с 21.01 по киевскому времени. У 53 процентов пользователей не работает новостная лента, еще 31 процент не может войти в приложение. 14 процентов жалуются на сбой в работе веб-сайта.
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Это не первый сбой в работе соцсети: как минимум два были зафиксированы в марте.
1 мая произошел сбой Instagram по всему миру. Интерактивная карта, отражающая в реальном времени места сбоев, показывает, что нарушения в работе соцсети есть в странах Южной Америки, в США, по всей Европе и, частично, в странах Азии, а также в некоторых местах Австралии и в Новой Зелендии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Пользователи Instagram по всему миру сообщают о сбоях в работе сервиса. Согласно данным сайта Downdetector, с проблемами больше всего столкнулись жители США, Великобритании, Италии и Португалии.
Instagram в Украине также работает с перерывами в Киеве, Днепре, Полтаве, Харькове, Львове, Херсоне, Луганске и Виннице, сообщает Корреспондент.
Проблемы наблюдаются с 21.01 по киевскому времени. У 53 процентов пользователей не работает новостная лента, еще 31 процент не может войти в приложение. 14 процентов жалуются на сбой в работе веб-сайта.
Читайте также: В работе Telegram произошел масштабный сбой
Это не первый сбой в работе соцсети: как минимум два были зафиксированы в марте.
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