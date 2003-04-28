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Раздел: Технологии  
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В работе Instagram произошел масштабный сбой

В работе Instagram произошел масштабный сбойInstagram в Украине также работает с перерывами.

1 мая произошел сбой Instagram по всему миру. Интерактивная карта, отражающая в реальном времени места сбоев, показывает, что нарушения в работе соцсети есть в странах Южной Америки, в США, по всей Европе и, частично, в странах Азии, а также в некоторых местах Австралии и в Новой Зелендии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Пользователи Instagram по всему миру сообщают о сбоях в работе сервиса. Согласно данным сайта Downdetector, с проблемами больше всего столкнулись жители США, Великобритании, Италии и Португалии.

Instagram в Украине также работает с перерывами в Киеве, Днепре, Полтаве, Харькове, Львове, Херсоне, Луганске и Виннице, сообщает Корреспондент.

Проблемы наблюдаются с 21.01 по киевскому времени. У 53 процентов пользователей не работает новостная лента, еще 31 процент не может войти в приложение. 14 процентов жалуются на сбой в работе веб-сайта.

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Это не первый сбой в работе соцсети: как минимум два были зафиксированы в марте.
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 Теги: Instagram, сбой

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Вчера, 23:43 » Автор: Эдгар Букмирза
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