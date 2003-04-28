Раздел: Технологии
В ОАЭ появятся кибер-телеведущие
Китай будет экспортировать телеведущих с искусственным интеллектом.
Первым свою версию киберведущего получит государственное телевидение ОАЭ. Это очередной пример китайской ИИ-экспансии - в дополнение к системам умных городов и камерам с распознаванием лиц.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.
Китайский интернет-поисковик Sogou получил всемирную известность благодаря разработке виртуальных ведущих новостей. Первые из них появились на телеканале агентства «Синьхуа» в ноябре прошлого года. В марте к мужскому ИИ-коллективу присоединилась кибердевушка Синь Сяомэн. Теперь Sogou намерен наладить экспорт ИИ-телеведущих в другие страны.
Первым клиентом стали Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщает South China Morning Post, китайский интернет-гигант заключил контракт с государственным телевидением ОАЭ на создание первого в мире арабоязычного виртуального ведущего.
Стороны соглашения уверены, что технология позволит сделать новостные трансляции более качественными и подстегнет развитие медиасектора всего региона.
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Китай стремится к 2030 году достичь лидерства в области искусственного интеллекта, и разработка виртуальных телеведущих - лишь один из примеров технологического развития. Среди других китайских разработок - автономные системы вождения, камеры с распознаванием лиц и системы управления умными городами. Многие из них уже востребованы за рубежом.
Первым свою версию киберведущего получит государственное телевидение ОАЭ. Это очередной пример китайской ИИ-экспансии - в дополнение к системам умных городов и камерам с распознаванием лиц.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.
Китайский интернет-поисковик Sogou получил всемирную известность благодаря разработке виртуальных ведущих новостей. Первые из них появились на телеканале агентства «Синьхуа» в ноябре прошлого года. В марте к мужскому ИИ-коллективу присоединилась кибердевушка Синь Сяомэн. Теперь Sogou намерен наладить экспорт ИИ-телеведущих в другие страны.
Первым клиентом стали Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщает South China Morning Post, китайский интернет-гигант заключил контракт с государственным телевидением ОАЭ на создание первого в мире арабоязычного виртуального ведущего.
Стороны соглашения уверены, что технология позволит сделать новостные трансляции более качественными и подстегнет развитие медиасектора всего региона.
Читайте также: Самые привлекательные в мире телеведущие. Фото
Китай стремится к 2030 году достичь лидерства в области искусственного интеллекта, и разработка виртуальных телеведущих - лишь один из примеров технологического развития. Среди других китайских разработок - автономные системы вождения, камеры с распознаванием лиц и системы управления умными городами. Многие из них уже востребованы за рубежом.
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