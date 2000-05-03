Раздел: Технологии
Xiaomi готовит конкурента Samsung Galaxy S10 5G
Официальный анонс Xiaomi MI 9 Pro ожидается во второй половине мая.
Рынок флагманских мобильных устройств образца 2019 года уже практически полностью сформировался, так как в продажу поступило несколько флагманов от различных производителей, но уже вскоре список таких пополнится новыми моделями, одной из которых станет Xiaomi Mi 9 Pro, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
По данным авторитетного китайского ресурса, компания-производитель в настоящее время создает свой самый продвинутый во всех отношениях телефон, который сможет составить конкуренцию Samsung Galaxy S10 5G, Apple iPhone XS Max, Huawei Mate 20 Pro и многим другим моделям топового уровня.
Сообщается, что новинка в лице Xiaomi Mi 9 Pro создается на базе классической модели Mi 9. Новый флагман получит четверную основную камеру, а окажется четвертым модулем камера ToF, предназначенная для измерения уровня глубины картинки. В остальном, разрешение сенсоров составит 28 Мп + 12 Мп + 8 Мп. Аппаратной основой смартфона станет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855 с тактовой частотой 2,84 ГГц, дополненный при этом графикой Adreno 640. Кроме того, телефон получит 8/12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти.
Таким образом, купить Xiaomi Mi 9 Pro покупатели смогут в версиях с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти, но сколько они будут стоить – неизвестно. По качеству фотографий смартфон должен стать одним из лучших в мире, а вот его производительность окажется наибольшей среди всех остальных мобильных устройств на базе Android, а это сделает его самым лучшим телефоном в мире. Сканер отпечатков пальцев в этой модели окажется встроен в AMOLED-дисплей, а избавляться от выреза в дисплее производительно не собирается.
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Достоверно известно, что новинка гарантированно сможет похвастаться корпусом из стекла Corning Gorilla Glass 6, разъемом USB Type-C, а также набором интерфейсов Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, A-GPS, 4G VoLTE, GLONASS и, кроме того, поддержкой сетей 5G за счет установленного в смартфон модема Snapdragon X50 от компании Qualcomm, позволяющего развивать скорость в сетях пятого поколения до 2 Гбит/с. Новинка станет, пожалуй, лучшим в мире смартфоном топового уровня, если говорить о соотношении цены и качества. Официальный анонс Xiaomi MI 9 Pro ожидается во второй половине мая.
Рынок флагманских мобильных устройств образца 2019 года уже практически полностью сформировался, так как в продажу поступило несколько флагманов от различных производителей, но уже вскоре список таких пополнится новыми моделями, одной из которых станет Xiaomi Mi 9 Pro, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
По данным авторитетного китайского ресурса, компания-производитель в настоящее время создает свой самый продвинутый во всех отношениях телефон, который сможет составить конкуренцию Samsung Galaxy S10 5G, Apple iPhone XS Max, Huawei Mate 20 Pro и многим другим моделям топового уровня.
Сообщается, что новинка в лице Xiaomi Mi 9 Pro создается на базе классической модели Mi 9. Новый флагман получит четверную основную камеру, а окажется четвертым модулем камера ToF, предназначенная для измерения уровня глубины картинки. В остальном, разрешение сенсоров составит 28 Мп + 12 Мп + 8 Мп. Аппаратной основой смартфона станет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855 с тактовой частотой 2,84 ГГц, дополненный при этом графикой Adreno 640. Кроме того, телефон получит 8/12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти.
Таким образом, купить Xiaomi Mi 9 Pro покупатели смогут в версиях с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти, но сколько они будут стоить – неизвестно. По качеству фотографий смартфон должен стать одним из лучших в мире, а вот его производительность окажется наибольшей среди всех остальных мобильных устройств на базе Android, а это сделает его самым лучшим телефоном в мире. Сканер отпечатков пальцев в этой модели окажется встроен в AMOLED-дисплей, а избавляться от выреза в дисплее производительно не собирается.
Читайте также: Опубликованы характеристики Xiaomi Mi A3
Достоверно известно, что новинка гарантированно сможет похвастаться корпусом из стекла Corning Gorilla Glass 6, разъемом USB Type-C, а также набором интерфейсов Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, A-GPS, 4G VoLTE, GLONASS и, кроме того, поддержкой сетей 5G за счет установленного в смартфон модема Snapdragon X50 от компании Qualcomm, позволяющего развивать скорость в сетях пятого поколения до 2 Гбит/с. Новинка станет, пожалуй, лучшим в мире смартфоном топового уровня, если говорить о соотношении цены и качества. Официальный анонс Xiaomi MI 9 Pro ожидается во второй половине мая.
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