Раздел: Технологии
Самые недооцененные смартфоны 2019 года
Некоторые достойные смартфоны получают гораздо меньше внимания, чем заслуживают. Попробуем это исправить.
Гики, которые днюют на техносайтах, а ночуют на форумах, могут спорить о плюсах и минусах различных моделей смартфонов часами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на НВ.
Но рядовые обыватели чаще всего наслышаны лишь о нескольких моделях актуальных смартфонов этого года. И больше ориентируются на бигборды вдоль городских проспектов и мнения знакомых об их опыте использования разных смартфонов.
А уж оказавшись в “физическом” магазине электроники, такие обыватели моментально попадают в лапы продавцов-консультантов. Заряженных на продажу тех моделей, которые в данный момент больше всего продвигает эта торговая сеть. В силу разных причин, включая коммерческие взаимоотношения с теми или иными производителями смартфонов.
По итогу, обыватели чаще всего выбирают то, что на слуху, или то, что им навязали.
Не спорю, рынок вполне способен сам себя регулировать. И самые продаваемые модели все равно являются лучшими в том или ином смысле.
Но это не значит, что ваш выбор должен быть ограничен только вышеуказанными факторами. В конце концов, жизнь всего одна, порой стоит попробовать купить вместо банальных “айфонов-самсунгов” что-то более экзотическое.
Вот пять моделей смартфонов, которые на данный момент являются наиболее недооцененными. Хотя для некоторых покупателей именно они могут стать отличным выбором.
Sony Xperia XZ3
От 20 тыс грн
На данный момент, это один из лучших альтернативных флагманов.
Если у вас довольно большой бюджет, но совсем нет желания тратить его на то же, что “у всех”, например, на iPhone X, Samsung Galaxy S9 (или новенький S10) или топовые Huawei, то это интересный вариант.
Sony Xperia XZ3 выглядит своеобразно и довольно стильно. Смартфон непохож на конкурентов, в особенности на iPhone.
В плюсах модели - отличный дизайн, неплохое железо (Snapdragon 845 и Adreno 630), правда, лишь 4 ГБ оперативной памяти. Но смартфон не тормозит от слова “совсем”, запросто тянет PUBG на максимальных настройках. И, что немаловажно, совсем не греется даже при ощутимых нагрузках.
Камера одинарная, но снимает неплохо. Есть защита от воды, NFC и беспроводная зарядка. Экран отличный, правда, сильно бликует на солнце.
В общем, Sony в своем репертуаре. Красиво и пафосно. Не идеально, но очень своеобразно.
ASUS ROG Phone
От 26 тыс грн
Геймерские смартфоны появились сравнительно недавно. И так и не стали трендом.
Отчасти этому мешает тот факт, что поиграть в любые игры на максимальных настройках можно на любом современном флагмане. Людям приходится объяснять, в чем преимущества специальных геймерских смартфонов.
К “железу” ASUS Rog Phone вопросов нет. Присутствует Snapdragon 845 (с повышенной тактовой частотой) и 8 ГБ оперативной памяти. Экран поддерживает частоту обновления 90 Гц. Присутствует продвинутая система охлаждения, также в комплекте идет подключаемый внешний кулер. В Украине официально продается лишь версия с 128 ГБ встроенной памяти. Некоторым странам повезло больше, там можно купить версию с 512 ГБ.
Смартфон не только не тормозит, и не просто“тянет” топовые игрушки. Он делает это с легкостью, а запас мощности позволяет смело говорить о том, что ROG Phone - это хорошая инвестиция. Смартфон останется актуальным, как минимум, несколько лет.
Камера весьма неплохая. Это не уровень флагманов Huawei или Samsung, но если вы не фотоманьяк, то вы этого не ощутите. К ощутимым минусам можно отнести разве что отсутствие защиты от воды. Это флагманская черта, которую поневоле ждешь за такие деньги. Но в целом, ASUS ROG Phone оставляет весьма приятное впечатление, и по соотношению цена-качество может считаться не только лучшим геймерским смартфоном, но и одним из лучших смартфонов на рынке вообще.
Meizu 16th
От 12 тыс грн
В позапрошлом году в честь 15-летия себя любимой компания Meizu вдруг изменила наименование флагманской линейки на 15. А потом стала нумеровать дальше в том же духе. Поэтому в прошлом году вышли флагманские модели 16 и 16th.
Последняя модель представляет крайний интерес в виду своей навороченности и весьма божеской цены.
Здесь установлен Snapdragon 845 и - внимание! - жидкостная система охлаждения. Так что в играх смартфон почти не греется.
Есть версии c 6/64 и 8/128 ГБ.
6-дюймовый AMOLED-экран не имеет никаких вырезов, бровей или дырок и растянут фактически на всю площадь лицевой панели. Сканер отпечатков переехал с отдельной кнопки прямо на экран (Meizu 16th была одной из первых моделей с таким решением).
Присутствуют USB Type-C и (ура!) обычный аудиоразъем 3,5 мм. Есть распознавание лица.
Корпус из стекла и металла отлично лежит в руке. Защиты от воды нет. NFC тоже.
Есть возможность использования традиционных экранных кнопок Android. Но можно включить управление жестами, напоминающее таковое в последних iPhone, но вполне своеобразное и довольно удобное.
Традиционно для Meizu тут отличное качество звука. И в наушниках, и из стереодинамиков. Любители делать из смартфона “бумбокс” будут довольны.
Камера очень толковая. Уступает, пожалуй, только последним флагманам Samsung и Huawei.
Словом, Meizu 16th стоит относительно недорого, но при этом предлагает очень и очень многое.
Moto Z3
От 14 тыс грн
Не очень свежий чипсет Qualcomm Snapdragon 835 может смутить матерого гика, но для обычного пользователя это не будет проблемой. Смартфон довольно шустрый. У него оригинальный дизайн и тонкий корпус, неплохой экран и камера выше среднего. Нет разъема 3,5 мм и защиты от воды. Зато есть возможность подключения модов - модулей, которые пристегиваются к “спинке” смартфона. Среди них - дополнительный аккумулятор, колонка, модуль фотокамеры, проектор.
Для человека, который не очень требователен к производительности, но хочет что-то “этакое”, не такое как у всех, Z3 - интересный вариант.
В отличие от большинства однотипных и бездушных смартфонов, которыми забиты прилавки магазинов, Moto может похвастаться настоящей харизмой.
TP-Link Neffos X9
От 4 тыс грн
TP-Link уже пару лет выпускает довольно толковые смартфоны под брендом Neffos, но популярными у нас они пока так и не стали. А зря.
Большинство моделей весьма неплохо сбалансированы и за свою цену предлагают весьма немало. Это добротные середнячки для тех пользователей, которые не нуждаются в особо производительных решениях, но хотят купить качественно собранный, приятный аппарат за вменяемые деньги.
Например, Neffos X9 стоит около 4 тыс грн. Выглядит весьма симпатично, добротно, можно даже сказать - дороже, чем стоит. И не уступает конкурентам в своем ценовом диапазоне в производительности. А камера тут откровенно выше среднего. По крайней мере при хорошем освещении она делает снимки очень впечатляющего качество, как для смартфона с такой ценой. При плохом освещении, конечно же, класс дает о себе знать, и качество тут не ахти.
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Словом, X9 - достойный бюджетный аппарат, который вполне можно рассматривать как альтернативу бесчисленным Xiaomi и Meizu, прочно окопавшимся в этой ценовой категории.
Гики, которые днюют на техносайтах, а ночуют на форумах, могут спорить о плюсах и минусах различных моделей смартфонов часами, пишет Хроника.инфо со ссылкой на НВ.
Но рядовые обыватели чаще всего наслышаны лишь о нескольких моделях актуальных смартфонов этого года. И больше ориентируются на бигборды вдоль городских проспектов и мнения знакомых об их опыте использования разных смартфонов.
А уж оказавшись в “физическом” магазине электроники, такие обыватели моментально попадают в лапы продавцов-консультантов. Заряженных на продажу тех моделей, которые в данный момент больше всего продвигает эта торговая сеть. В силу разных причин, включая коммерческие взаимоотношения с теми или иными производителями смартфонов.
По итогу, обыватели чаще всего выбирают то, что на слуху, или то, что им навязали.
Не спорю, рынок вполне способен сам себя регулировать. И самые продаваемые модели все равно являются лучшими в том или ином смысле.
Но это не значит, что ваш выбор должен быть ограничен только вышеуказанными факторами. В конце концов, жизнь всего одна, порой стоит попробовать купить вместо банальных “айфонов-самсунгов” что-то более экзотическое.
Вот пять моделей смартфонов, которые на данный момент являются наиболее недооцененными. Хотя для некоторых покупателей именно они могут стать отличным выбором.
Sony Xperia XZ3
От 20 тыс грн
На данный момент, это один из лучших альтернативных флагманов.
Если у вас довольно большой бюджет, но совсем нет желания тратить его на то же, что “у всех”, например, на iPhone X, Samsung Galaxy S9 (или новенький S10) или топовые Huawei, то это интересный вариант.
Sony Xperia XZ3 выглядит своеобразно и довольно стильно. Смартфон непохож на конкурентов, в особенности на iPhone.
В плюсах модели - отличный дизайн, неплохое железо (Snapdragon 845 и Adreno 630), правда, лишь 4 ГБ оперативной памяти. Но смартфон не тормозит от слова “совсем”, запросто тянет PUBG на максимальных настройках. И, что немаловажно, совсем не греется даже при ощутимых нагрузках.
Камера одинарная, но снимает неплохо. Есть защита от воды, NFC и беспроводная зарядка. Экран отличный, правда, сильно бликует на солнце.
В общем, Sony в своем репертуаре. Красиво и пафосно. Не идеально, но очень своеобразно.
ASUS ROG Phone
От 26 тыс грн
Геймерские смартфоны появились сравнительно недавно. И так и не стали трендом.
Отчасти этому мешает тот факт, что поиграть в любые игры на максимальных настройках можно на любом современном флагмане. Людям приходится объяснять, в чем преимущества специальных геймерских смартфонов.
К “железу” ASUS Rog Phone вопросов нет. Присутствует Snapdragon 845 (с повышенной тактовой частотой) и 8 ГБ оперативной памяти. Экран поддерживает частоту обновления 90 Гц. Присутствует продвинутая система охлаждения, также в комплекте идет подключаемый внешний кулер. В Украине официально продается лишь версия с 128 ГБ встроенной памяти. Некоторым странам повезло больше, там можно купить версию с 512 ГБ.
Смартфон не только не тормозит, и не просто“тянет” топовые игрушки. Он делает это с легкостью, а запас мощности позволяет смело говорить о том, что ROG Phone - это хорошая инвестиция. Смартфон останется актуальным, как минимум, несколько лет.
Камера весьма неплохая. Это не уровень флагманов Huawei или Samsung, но если вы не фотоманьяк, то вы этого не ощутите. К ощутимым минусам можно отнести разве что отсутствие защиты от воды. Это флагманская черта, которую поневоле ждешь за такие деньги. Но в целом, ASUS ROG Phone оставляет весьма приятное впечатление, и по соотношению цена-качество может считаться не только лучшим геймерским смартфоном, но и одним из лучших смартфонов на рынке вообще.
Meizu 16th
От 12 тыс грн
В позапрошлом году в честь 15-летия себя любимой компания Meizu вдруг изменила наименование флагманской линейки на 15. А потом стала нумеровать дальше в том же духе. Поэтому в прошлом году вышли флагманские модели 16 и 16th.
Последняя модель представляет крайний интерес в виду своей навороченности и весьма божеской цены.
Здесь установлен Snapdragon 845 и - внимание! - жидкостная система охлаждения. Так что в играх смартфон почти не греется.
Есть версии c 6/64 и 8/128 ГБ.
6-дюймовый AMOLED-экран не имеет никаких вырезов, бровей или дырок и растянут фактически на всю площадь лицевой панели. Сканер отпечатков переехал с отдельной кнопки прямо на экран (Meizu 16th была одной из первых моделей с таким решением).
Присутствуют USB Type-C и (ура!) обычный аудиоразъем 3,5 мм. Есть распознавание лица.
Корпус из стекла и металла отлично лежит в руке. Защиты от воды нет. NFC тоже.
Есть возможность использования традиционных экранных кнопок Android. Но можно включить управление жестами, напоминающее таковое в последних iPhone, но вполне своеобразное и довольно удобное.
Традиционно для Meizu тут отличное качество звука. И в наушниках, и из стереодинамиков. Любители делать из смартфона “бумбокс” будут довольны.
Камера очень толковая. Уступает, пожалуй, только последним флагманам Samsung и Huawei.
Словом, Meizu 16th стоит относительно недорого, но при этом предлагает очень и очень многое.
Moto Z3
От 14 тыс грн
Не очень свежий чипсет Qualcomm Snapdragon 835 может смутить матерого гика, но для обычного пользователя это не будет проблемой. Смартфон довольно шустрый. У него оригинальный дизайн и тонкий корпус, неплохой экран и камера выше среднего. Нет разъема 3,5 мм и защиты от воды. Зато есть возможность подключения модов - модулей, которые пристегиваются к “спинке” смартфона. Среди них - дополнительный аккумулятор, колонка, модуль фотокамеры, проектор.
Для человека, который не очень требователен к производительности, но хочет что-то “этакое”, не такое как у всех, Z3 - интересный вариант.
В отличие от большинства однотипных и бездушных смартфонов, которыми забиты прилавки магазинов, Moto может похвастаться настоящей харизмой.
TP-Link Neffos X9
От 4 тыс грн
TP-Link уже пару лет выпускает довольно толковые смартфоны под брендом Neffos, но популярными у нас они пока так и не стали. А зря.
Большинство моделей весьма неплохо сбалансированы и за свою цену предлагают весьма немало. Это добротные середнячки для тех пользователей, которые не нуждаются в особо производительных решениях, но хотят купить качественно собранный, приятный аппарат за вменяемые деньги.
Например, Neffos X9 стоит около 4 тыс грн. Выглядит весьма симпатично, добротно, можно даже сказать - дороже, чем стоит. И не уступает конкурентам в своем ценовом диапазоне в производительности. А камера тут откровенно выше среднего. По крайней мере при хорошем освещении она делает снимки очень впечатляющего качество, как для смартфона с такой ценой. При плохом освещении, конечно же, класс дает о себе знать, и качество тут не ахти.
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Словом, X9 - достойный бюджетный аппарат, который вполне можно рассматривать как альтернативу бесчисленным Xiaomi и Meizu, прочно окопавшимся в этой ценовой категории.
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