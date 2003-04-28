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Раздел: Технологии  
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MIUI 10 получила две новые функции

MIUI 10 получила две новые функцииКомпания Xiaomi продолжает совершенствовать прошивку MIUI 10.

В свежем тестовом обновлении китайской сборки MIUI 10 Developer ROM (MIUI 10 9.5.1) для Xiaomi Mi 9 добавляется пару новых функций, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Google добавила настраиваемый виджет часов на экран блокировки в Android Q. Xiaomi тоже решила реализовать эту идею, но пораньше. Теперь она появится в MIUI 10. Пользователи смогут настраивать размер и месторасположение часов на экране блокировки, можно будет выбрать между показом в центре, в левом углу или расположить часы вертикально.

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Другое новшество окажется полезным для управления оповещениями на экране блокировки. До этого момента, можно было либо полностью скрыть оповещения, либо показывать из полностью. Новая функция позволит взглянуть на оповещения после разблокировки по лицу. После идентификации лица пользователя подробности в оповещениях станут видны.

MIUI 10 получила две новые функции
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 Теги: MIUI 10, прошивка

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Сегодня, 20:49 » Автор: Татьяна Ларина
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