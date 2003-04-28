Раздел: Технологии
MIUI 10 получила две новые функции
Компания Xiaomi продолжает совершенствовать прошивку MIUI 10.
В свежем тестовом обновлении китайской сборки MIUI 10 Developer ROM (MIUI 10 9.5.1) для Xiaomi Mi 9 добавляется пару новых функций, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Google добавила настраиваемый виджет часов на экран блокировки в Android Q. Xiaomi тоже решила реализовать эту идею, но пораньше. Теперь она появится в MIUI 10. Пользователи смогут настраивать размер и месторасположение часов на экране блокировки, можно будет выбрать между показом в центре, в левом углу или расположить часы вертикально.
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Другое новшество окажется полезным для управления оповещениями на экране блокировки. До этого момента, можно было либо полностью скрыть оповещения, либо показывать из полностью. Новая функция позволит взглянуть на оповещения после разблокировки по лицу. После идентификации лица пользователя подробности в оповещениях станут видны.
В свежем тестовом обновлении китайской сборки MIUI 10 Developer ROM (MIUI 10 9.5.1) для Xiaomi Mi 9 добавляется пару новых функций, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
Google добавила настраиваемый виджет часов на экран блокировки в Android Q. Xiaomi тоже решила реализовать эту идею, но пораньше. Теперь она появится в MIUI 10. Пользователи смогут настраивать размер и месторасположение часов на экране блокировки, можно будет выбрать между показом в центре, в левом углу или расположить часы вертикально.
Читайте также: Xiaomi MIUI 10 получит новые функции
Другое новшество окажется полезным для управления оповещениями на экране блокировки. До этого момента, можно было либо полностью скрыть оповещения, либо показывать из полностью. Новая функция позволит взглянуть на оповещения после разблокировки по лицу. После идентификации лица пользователя подробности в оповещениях станут видны.
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