Стало известно, когда в Украине будут выставлены на торги лицензии на 5G

Омелян отметил, что регулятор видит большую перспективу этой технологии



Первые лицензии на частоты 5G в Украине будут выставлены на торги в 2020 году. Об этом во время встречи с журналистами в пятницу, 3 мая, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет



Он отметил, что такое решение было принято в Национальной комиссии регулирования связи и информатизации.



"Сегодня у нас была встреча с регулятором. Они видят большую перспективу этой технологии (5G). Мы надеемся, и это их позиция, что Украина в следующем году сможет выставить на продажу первые лицензии на 5G. Такой план регулятора, и мы его горячо поддерживаем", – рассказал Омелян.



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Напомним, 18 апреля на брифинге Омелян заявил, что на украинских дорогах будет запущен пилотный проект связи 5G. Он носит название Интернет вещей на дорогах на основе технологии связи пятого поколения 5G. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Первые лицензии на частоты 5G в Украине будут выставлены на торги в 2020 году. Об этом во время встречи с журналистами в пятницу, 3 мая, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Он отметил, что такое решение было принято в Национальной комиссии регулирования связи и информатизации."Сегодня у нас была встреча с регулятором. Они видят большую перспективу этой технологии (5G). Мы надеемся, и это их позиция, что Украина в следующем году сможет выставить на продажу первые лицензии на 5G. Такой план регулятора, и мы его горячо поддерживаем", – рассказал Омелян.Напомним, 18 апреля на брифинге Омелян заявил, что на украинских дорогах будет запущен пилотный проект связи 5G. Он носит название Интернет вещей на дорогах на основе технологии связи пятого поколения 5G.





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