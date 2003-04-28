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Раздел: Технологии  
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В Windows 10 вернется классический интерфейс

В Windows 10 вернется классический интерфейсВ Windows 10 возвращается классический интерфейс с округлым дизайном.

В 2020 году пользовательский интерфейс Windows 10 станет чуть менее "острым". Визуальная перестройка Microsoft Fluent Design уже появилась в нескольких приложениях и сервисах компании, а в будущем внешний вид Windows 10 претерпит еще одно важное изменение – интерфейс получит закругленные углы. Нововведение получат все главные сервисы Microsoft, включая "десятку", Xbox, Office и другие продукты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Главный редактор издания Windows Central Зак Боуден поделился в Twitter скриншотом, где демонстрируется ранняя версия переработанного пользовательского интерфейса с изогнутыми углами, которая тестировалась на предварительной версии Windows 10 20H1.

Нововведение в дизайне уже сейчас можно проследить, скачав обновленный браузер Microsoft Edge на платформе Chromium – он использует изогнутые углы во вкладках, поэтому создается впечатление, что компания пытается расширить этот взгляд на большее количество операционной системы.

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Закругленные углы Microsoft использовала до Windows 8, в которой на смену обтекаемым формам пришли острые углы с плитками, которые были раскритикованы пользователями. Похоже, что в планах Microsoft вернуть ноты визуальной ностальгии эпохи Windows 7, Vista и XP.
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 Теги: Windows 10, интерфейс

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Сегодня, 10:22 » Автор: Леся Сайко
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