Раздел: Технологии
В Windows 10 вернется классический интерфейс
В Windows 10 возвращается классический интерфейс с округлым дизайном.
В 2020 году пользовательский интерфейс Windows 10 станет чуть менее "острым". Визуальная перестройка Microsoft Fluent Design уже появилась в нескольких приложениях и сервисах компании, а в будущем внешний вид Windows 10 претерпит еще одно важное изменение – интерфейс получит закругленные углы. Нововведение получат все главные сервисы Microsoft, включая "десятку", Xbox, Office и другие продукты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Главный редактор издания Windows Central Зак Боуден поделился в Twitter скриншотом, где демонстрируется ранняя версия переработанного пользовательского интерфейса с изогнутыми углами, которая тестировалась на предварительной версии Windows 10 20H1.
Нововведение в дизайне уже сейчас можно проследить, скачав обновленный браузер Microsoft Edge на платформе Chromium – он использует изогнутые углы во вкладках, поэтому создается впечатление, что компания пытается расширить этот взгляд на большее количество операционной системы.
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Закругленные углы Microsoft использовала до Windows 8, в которой на смену обтекаемым формам пришли острые углы с плитками, которые были раскритикованы пользователями. Похоже, что в планах Microsoft вернуть ноты визуальной ностальгии эпохи Windows 7, Vista и XP.
В 2020 году пользовательский интерфейс Windows 10 станет чуть менее "острым". Визуальная перестройка Microsoft Fluent Design уже появилась в нескольких приложениях и сервисах компании, а в будущем внешний вид Windows 10 претерпит еще одно важное изменение – интерфейс получит закругленные углы. Нововведение получат все главные сервисы Microsoft, включая "десятку", Xbox, Office и другие продукты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Главный редактор издания Windows Central Зак Боуден поделился в Twitter скриншотом, где демонстрируется ранняя версия переработанного пользовательского интерфейса с изогнутыми углами, которая тестировалась на предварительной версии Windows 10 20H1.
Нововведение в дизайне уже сейчас можно проследить, скачав обновленный браузер Microsoft Edge на платформе Chromium – он использует изогнутые углы во вкладках, поэтому создается впечатление, что компания пытается расширить этот взгляд на большее количество операционной системы.
Читайте также: Facebook планирует платить пользователям за просмотр рекламы
Закругленные углы Microsoft использовала до Windows 8, в которой на смену обтекаемым формам пришли острые углы с плитками, которые были раскритикованы пользователями. Похоже, что в планах Microsoft вернуть ноты визуальной ностальгии эпохи Windows 7, Vista и XP.
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