Раздел: Технологии
Рассекречена цена и характеристики смартфона Moto Z4
Компания Motorola в ближайшее время планирует анонсировать модель Moto Z4.
В отличие от предшественника, Moto Z3, который получил чип Snapdragon 835, будущая новинка останется без флагманской SoC, пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Moto Z4 оснастят 11-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 675. Объем оперативной памяти составит 4 Гб, а встроенной – 64 Гб. За автономность будет отвечать АКБ на 3632 мАч. Согласно официальному рендеру, Moto Z4 получит одинарную основную камеру.
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Ее разрешение составит 48 Мп. На рынок модель поступит по цене $400. Также ходят слухи о том, что Motorola анонсирует флагманскую модель на Snapdragon 855 – Moto Z4 Force. Ей приписывают двойную камеру с разрешением 48 Мп + 13 Мп и ценник $650. Но существование смартфона находится под вопросом.
В отличие от предшественника, Moto Z3, который получил чип Snapdragon 835, будущая новинка останется без флагманской SoC, пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Moto Z4 оснастят 11-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 675. Объем оперативной памяти составит 4 Гб, а встроенной – 64 Гб. За автономность будет отвечать АКБ на 3632 мАч. Согласно официальному рендеру, Moto Z4 получит одинарную основную камеру.
Читайте также: В Windows 10 вернется классический интерфейс
Ее разрешение составит 48 Мп. На рынок модель поступит по цене $400. Также ходят слухи о том, что Motorola анонсирует флагманскую модель на Snapdragon 855 – Moto Z4 Force. Ей приписывают двойную камеру с разрешением 48 Мп + 13 Мп и ценник $650. Но существование смартфона находится под вопросом.
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