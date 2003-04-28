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На продажу выставили фрагменты космического корабля "Аполлон-11"
В Mini Museum можно приобрести небольшую часть космического корабля NASA. Стоить это будет дешевле, чем пара приличных кроссовок.
Отец создателя Mini Museum Ханса Фекса был научным сотрудником Национального института здравоохранения. После очередной поездки на Мальту он вернулся с несколькими артефактами и залил их эпоксидной смолой. Так у Фекса появилась идея для будущего музея, пишет Хроника.инфо со ссылкой на naked-science.ru.
«На протяжении десятилетий я не отпускал эту идею. Мне посчастливилось встретить много удивительных ученых, музейных кураторов, космонавтов и других искателей приключений. С их помощью и поддержкой тысяч людей по всему миру я смог собрать невероятную коллекцию, чтобы воплотить в жизнь свою мечту», - пишет он.
Mini Museum появился на Kickstarter еще в 2014 году, предложив первую коллекцию миниатюрных образцов «с Земли и из космоса». Недавно появилось четвертое обновление коллекции, в которое входят такие вещи, как внеземные аминокислоты, лунная пыль, древнеегипетские бусины, небольшой кусок памятного знака Голливуда и фрагменты костей динозавра.
Жемчужина космической коллекции Mini Museum - фрагмент термоскотча с «Аполлона-11». Часть термоскотча, из которой были получены эти образцы, обеспечивала теплоизоляцию для командного модуля NASA «Аполлон-11». Это тот самый корабль, который совершил посадку на Луне 20 июля 1969 года, а его пассажиры Нил Армстронг и Базз Олдрин стали первыми людьми, ступившими на ее поверхность. Затем этот же командный модуль благополучно доставил Армстронга, Олдрина и пилота Майкла Коллинза обратно на Землю, приводнившись в Тихом океане 24 июля 1969 года.
Космический шаттл «Колумбия» не так знаменит, как «Аполлон-11», однако это первый в мире орбитальный космический корабль многоразового использования. В Mini Museum можно купить фрагмент высокотемпературной многоразовой теплоизоляции (HRSI), покрытый черным кварцевым стеклом. Эта теплоизоляция защищала 90% космического корабля от экстремальных температур, превышающих 1260 градусов по Цельсию.
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Ханс Фекс пишет на своем сайте: «Я провел большую часть жизни, собирая редкие и интересные предметы. За эти годы я смог собрать невероятную коллекцию, которой сейчас делюсь с миром».
Отец создателя Mini Museum Ханса Фекса был научным сотрудником Национального института здравоохранения. После очередной поездки на Мальту он вернулся с несколькими артефактами и залил их эпоксидной смолой. Так у Фекса появилась идея для будущего музея, пишет Хроника.инфо со ссылкой на naked-science.ru.
«На протяжении десятилетий я не отпускал эту идею. Мне посчастливилось встретить много удивительных ученых, музейных кураторов, космонавтов и других искателей приключений. С их помощью и поддержкой тысяч людей по всему миру я смог собрать невероятную коллекцию, чтобы воплотить в жизнь свою мечту», - пишет он.
Mini Museum появился на Kickstarter еще в 2014 году, предложив первую коллекцию миниатюрных образцов «с Земли и из космоса». Недавно появилось четвертое обновление коллекции, в которое входят такие вещи, как внеземные аминокислоты, лунная пыль, древнеегипетские бусины, небольшой кусок памятного знака Голливуда и фрагменты костей динозавра.
Жемчужина космической коллекции Mini Museum - фрагмент термоскотча с «Аполлона-11». Часть термоскотча, из которой были получены эти образцы, обеспечивала теплоизоляцию для командного модуля NASA «Аполлон-11». Это тот самый корабль, который совершил посадку на Луне 20 июля 1969 года, а его пассажиры Нил Армстронг и Базз Олдрин стали первыми людьми, ступившими на ее поверхность. Затем этот же командный модуль благополучно доставил Армстронга, Олдрина и пилота Майкла Коллинза обратно на Землю, приводнившись в Тихом океане 24 июля 1969 года.
Космический шаттл «Колумбия» не так знаменит, как «Аполлон-11», однако это первый в мире орбитальный космический корабль многоразового использования. В Mini Museum можно купить фрагмент высокотемпературной многоразовой теплоизоляции (HRSI), покрытый черным кварцевым стеклом. Эта теплоизоляция защищала 90% космического корабля от экстремальных температур, превышающих 1260 градусов по Цельсию.
Читайте также: В Windows 10 вернется классический интерфейс
Ханс Фекс пишет на своем сайте: «Я провел большую часть жизни, собирая редкие и интересные предметы. За эти годы я смог собрать невероятную коллекцию, которой сейчас делюсь с миром».
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