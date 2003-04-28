Раздел: Технологии
Продажи Apple Watch выросли на 50%
Объем продаж Apple Watch во втором квартале 2019 года вырос на 50 процентов.
Об этом сообщают эксперты аналитического агентства Counterpoint. Эксперты Counterpoint не располагают точными данными о количестве проданных устройств - их отчет основан на данных о прибыли Apple, которые компания опубликовала ранее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Но в любом случае, Apple Watch продолжают оставаться самыми продаваемыми смарт-часами на международном рынке. Общая доля Apple на глобальном рынке смарт-часов составляет 35,8 процентов. Доля Samsung, который занимает второе место по объемам продаж, на 24 процента меньше.
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Apple также продолжает работать над развитием технологий, связанных с контролем здоровья пользователей. В частности, речь идет о функции ЭКГ, география применения которой продолжит расти в ближайшее время.
Об этом сообщают эксперты аналитического агентства Counterpoint. Эксперты Counterpoint не располагают точными данными о количестве проданных устройств - их отчет основан на данных о прибыли Apple, которые компания опубликовала ранее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Но в любом случае, Apple Watch продолжают оставаться самыми продаваемыми смарт-часами на международном рынке. Общая доля Apple на глобальном рынке смарт-часов составляет 35,8 процентов. Доля Samsung, который занимает второе место по объемам продаж, на 24 процента меньше.
Читайте также: Рассекречена цена и характеристики смартфона Moto Z4
Apple также продолжает работать над развитием технологий, связанных с контролем здоровья пользователей. В частности, речь идет о функции ЭКГ, география применения которой продолжит расти в ближайшее время.
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