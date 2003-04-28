Раздел: Технологии
В утилите Dell SupportAssist нашли уязвимость
Уязвимость в предустановленной утилите ставит под угрозу взлома компьютеры Dell.
В утилите Dell SupportAssist, служащей для отладки, диагностики и автоматического обновления драйверов, обнаружена опасная уязвимость (CVE-2019-3719), позволяющая удаленно выполнить код с привилегиями администратора на компьютерах и лэптопах Dell. По оценкам экспертов, проблема затрагивает значительное количество устройств, поскольку инструмент Dell SupportAssist предустановлен на всех ПК и ноутбуках Dell, поставляемых с ОС Windows (системы, которые продаются без ОС, уязвимости не подвержены), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
По словам исследователя безопасности Билла Демиркапи (Bill Demirkapi), обнаружившего баг, при определенных обстоятельствах CVE-2019-3719 предоставляет возможность с легкостью перехватить контроль над уязвимыми устройствами. Для этого злоумышленнику потребуется заманить жертву на вредоносный сайт, содержащий код javascript, который заставляет Dell SupportAssist загрузить и запустить вредоносные файлы на системе. Поскольку инструмент работает с правами администратора, атакующий получит полный доступ к целевому устройству.
Как пояснил исследователь, для того чтобы получить возможность удаленно выполнить код, злоумышленнику нужно осуществить ARP- и DNS-спуфинг атаки на компьютере жертвы. Демиркапи привел два возможных сценария: первый предполагает наличие доступа к публичным Wi-Fi сетям или крупным корпоративным сетям, где по меньшей мере одно устройство может использоваться для ARP- и DNS-спуфинг атак, а второй предполагает компрометацию локального маршрутизатора и модификацию DNS-трафика непосредственно на устройстве.
Компания Dell уже устранила уязвимость с выпуском новой версии Dell SupportAssist - 3.2.0.90. , которую владельцам уязвимых устройств Dell рекомендуется установить как можно скорее.
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Демиркапи разместил на портале GitHub PoC-код для эксплуатации уязвимости, а также опубликовал видео, демонстрирующее атаку в действии.
В утилите Dell SupportAssist, служащей для отладки, диагностики и автоматического обновления драйверов, обнаружена опасная уязвимость (CVE-2019-3719), позволяющая удаленно выполнить код с привилегиями администратора на компьютерах и лэптопах Dell. По оценкам экспертов, проблема затрагивает значительное количество устройств, поскольку инструмент Dell SupportAssist предустановлен на всех ПК и ноутбуках Dell, поставляемых с ОС Windows (системы, которые продаются без ОС, уязвимости не подвержены), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
По словам исследователя безопасности Билла Демиркапи (Bill Demirkapi), обнаружившего баг, при определенных обстоятельствах CVE-2019-3719 предоставляет возможность с легкостью перехватить контроль над уязвимыми устройствами. Для этого злоумышленнику потребуется заманить жертву на вредоносный сайт, содержащий код javascript, который заставляет Dell SupportAssist загрузить и запустить вредоносные файлы на системе. Поскольку инструмент работает с правами администратора, атакующий получит полный доступ к целевому устройству.
Как пояснил исследователь, для того чтобы получить возможность удаленно выполнить код, злоумышленнику нужно осуществить ARP- и DNS-спуфинг атаки на компьютере жертвы. Демиркапи привел два возможных сценария: первый предполагает наличие доступа к публичным Wi-Fi сетям или крупным корпоративным сетям, где по меньшей мере одно устройство может использоваться для ARP- и DNS-спуфинг атак, а второй предполагает компрометацию локального маршрутизатора и модификацию DNS-трафика непосредственно на устройстве.
Компания Dell уже устранила уязвимость с выпуском новой версии Dell SupportAssist - 3.2.0.90. , которую владельцам уязвимых устройств Dell рекомендуется установить как можно скорее.
Читайте также: Продажи Apple Watch выросли на 50%
Демиркапи разместил на портале GitHub PoC-код для эксплуатации уязвимости, а также опубликовал видео, демонстрирующее атаку в действии.
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