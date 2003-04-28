Раздел: Технологии
Создан крылатый робот-динозавр
Он помог понять, как научились летать птицы – потомки динозавров.
Международная команда исследователей сделала роботизированную модель каудиптерикса – одного из самых ранних известных нелетающих динозавров, имевших подобие крыльев, передает Хроника.инфо со ссылкой на focus.ua.
Считается, что современные птицы произошли от определенных видов динозавров, и промежуточным звеном между ними были археоптериксы, жившие на Земле примерно 150 миллионов лет назад.
Эти существа размером с ворона сочетали в себе черты птиц и рептилий, однако летать не умели. До сих пор остается загадкой, как птицы приобрели свою способность к полету. Согласно самой распространенной версии, сначала они научились планировать с высоты, а затем, в процессе эволюции, и полноценно летать.
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Также существует гипотеза, что способность к полету могла постепенно развиваться даже в то время, когда примитивные крылья предков птиц вздрагивали во время бега по земле.
Международная команда исследователей сделала роботизированную модель каудиптерикса – одного из самых ранних известных нелетающих динозавров, имевших подобие крыльев, передает Хроника.инфо со ссылкой на focus.ua.
Считается, что современные птицы произошли от определенных видов динозавров, и промежуточным звеном между ними были археоптериксы, жившие на Земле примерно 150 миллионов лет назад.
Эти существа размером с ворона сочетали в себе черты птиц и рептилий, однако летать не умели. До сих пор остается загадкой, как птицы приобрели свою способность к полету. Согласно самой распространенной версии, сначала они научились планировать с высоты, а затем, в процессе эволюции, и полноценно летать.
Читайте также: Астрономы могли впервые наблюдать взрыв двух звезд
Также существует гипотеза, что способность к полету могла постепенно развиваться даже в то время, когда примитивные крылья предков птиц вздрагивали во время бега по земле.
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