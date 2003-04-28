Раздел: Технологии
Samsung выпустила уникальный телевизор
Компания Samsung представила новую модель телевизора.
Вертикальные видео – не только головная боль виртуозов объектива, а и тренд социальных сетей. Вместо того чтобы бороться с популярным явлением, производители решили пойти другим путем. Компания Samsung представила новую модель телевизора, ориентированную на любителей Instagram и тех пользователей, которые не привыкли поворачивать свой гаджет при съемке в "правильном" направлении.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Благодаря особой конструкции подставки 43-х дюймовый экран новинки напоминает гигантский смартфон. В таком положении пользователь сможет просматривать вертикальные видео, снятые на свой гаджет и опубликованные в социальных сетях без черных полос по краям. По заявлению производителя, такой форм-фактор также облегчает просмотр комментариев к опубликованному контенту.
Быстрое подключение мобильного устройства к телевизору осуществляется с помощью встроенного модуля NFC. Новинка получила QLED-экран на основе технологии квантовых точек, и станет частью линейки телевизоров Samsung 2019-го года.
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Звуковые возможности Samsung Sero представлены встроенной акустикой 4.1 суммарной мощностью 60 Вт. Телевизор также оснащен встроенным голосовым помощником Bixby для быстрого доступа к мультимедийным функциям. Поддерживается и режим воспроизведения "традиционного" контента: достаточно повернуть дисплей на 90 градусов.
Вертикальные видео – не только головная боль виртуозов объектива, а и тренд социальных сетей. Вместо того чтобы бороться с популярным явлением, производители решили пойти другим путем. Компания Samsung представила новую модель телевизора, ориентированную на любителей Instagram и тех пользователей, которые не привыкли поворачивать свой гаджет при съемке в "правильном" направлении.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Благодаря особой конструкции подставки 43-х дюймовый экран новинки напоминает гигантский смартфон. В таком положении пользователь сможет просматривать вертикальные видео, снятые на свой гаджет и опубликованные в социальных сетях без черных полос по краям. По заявлению производителя, такой форм-фактор также облегчает просмотр комментариев к опубликованному контенту.
Быстрое подключение мобильного устройства к телевизору осуществляется с помощью встроенного модуля NFC. Новинка получила QLED-экран на основе технологии квантовых точек, и станет частью линейки телевизоров Samsung 2019-го года.
Читайте также: Samsung выпустила необычный планшет-телевизор
Звуковые возможности Samsung Sero представлены встроенной акустикой 4.1 суммарной мощностью 60 Вт. Телевизор также оснащен встроенным голосовым помощником Bixby для быстрого доступа к мультимедийным функциям. Поддерживается и режим воспроизведения "традиционного" контента: достаточно повернуть дисплей на 90 градусов.
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