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Раздел: Технологии  
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Samsung разрабатывает "обтекающий" дисплей

Samsung разрабатывает "обтекающий" дисплейТакое решение имеет ряд полезных применений.

Кроме гибких смартфонов компания Samsung работает и над другими форм-факторами мобильных устройств. В одном из последних патентов южнокорейского производителя описан новый "обтекающий" дисплей, который покрывает несколько сторон корпуса.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Особенности. Как сообщает 4PDA, в патенте описывается смартфон, экран которого "перетекает" на заднюю панель.

Пользователь может активировать нужную часть экрана (переднюю или заднюю), наведя на нее руку или фирменный стилус S Pen. Такое решение имеет ряд полезных применений.

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Преимущества. Например, при съемке кого-то человек может видеть свое изображение в кадре на заднем дисплее. Кроме того, наличие дополнительного экрана сзади позволяет использовать основную камеру для селфи.
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 Теги: Samsung, дисплей

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Сегодня, 21:34 » Автор: Эдгар Букмирза
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