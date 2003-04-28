Раздел: Технологии
Samsung разрабатывает "обтекающий" дисплей
Такое решение имеет ряд полезных применений.
Кроме гибких смартфонов компания Samsung работает и над другими форм-факторами мобильных устройств. В одном из последних патентов южнокорейского производителя описан новый "обтекающий" дисплей, который покрывает несколько сторон корпуса.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Особенности. Как сообщает 4PDA, в патенте описывается смартфон, экран которого "перетекает" на заднюю панель.
Пользователь может активировать нужную часть экрана (переднюю или заднюю), наведя на нее руку или фирменный стилус S Pen. Такое решение имеет ряд полезных применений.
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Преимущества. Например, при съемке кого-то человек может видеть свое изображение в кадре на заднем дисплее. Кроме того, наличие дополнительного экрана сзади позволяет использовать основную камеру для селфи.
Кроме гибких смартфонов компания Samsung работает и над другими форм-факторами мобильных устройств. В одном из последних патентов южнокорейского производителя описан новый "обтекающий" дисплей, который покрывает несколько сторон корпуса.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Особенности. Как сообщает 4PDA, в патенте описывается смартфон, экран которого "перетекает" на заднюю панель.
Пользователь может активировать нужную часть экрана (переднюю или заднюю), наведя на нее руку или фирменный стилус S Pen. Такое решение имеет ряд полезных применений.
Читайте также: Samsung разрабатывает планшет с мощным процессором
Преимущества. Например, при съемке кого-то человек может видеть свое изображение в кадре на заднем дисплее. Кроме того, наличие дополнительного экрана сзади позволяет использовать основную камеру для селфи.
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