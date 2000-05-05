Раздел: Технологии
Huawei представит смартфоны на Kirin 980
Коммерческие названия устройств пока что не уточняются.
Компания Huawei вскоре может расширить ассортимент флагманских моделей двумя смартфонами. Так считает Мишал Рахман, главный редактор известного ресурса XDA Developers.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Обе модели будут оборудованы 7-нанометровой SoC Kirin 980. Один из смартфонов получит FHD+ матрицу диагональю 6.39”.
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Емкость АКБ составит 3500 мАч. Больше о нем информации нет. О второй модели Huawei известно немного больше. Так, она получит аккумулятор на 3750 мАч, дисплей диагональю 6.26” с разрешением FHD+ и сразу шесть камер на 32 Мп, 25 Мп, 16 Мп, 2 Мп и 48 Мп.
Компания Huawei вскоре может расширить ассортимент флагманских моделей двумя смартфонами. Так считает Мишал Рахман, главный редактор известного ресурса XDA Developers.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Обе модели будут оборудованы 7-нанометровой SoC Kirin 980. Один из смартфонов получит FHD+ матрицу диагональю 6.39”.
Читайте также: Huawei представит новый топовый процессор
Емкость АКБ составит 3500 мАч. Больше о нем информации нет. О второй модели Huawei известно немного больше. Так, она получит аккумулятор на 3750 мАч, дисплей диагональю 6.26” с разрешением FHD+ и сразу шесть камер на 32 Мп, 25 Мп, 16 Мп, 2 Мп и 48 Мп.
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