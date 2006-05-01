Раздел: Технологии
Украина займется созданием крылатых ракет
Предприятие занимается модернизацией и ремонтом самолетов Л-39.
Одесский авиационнный завод готовит разработку воздушной платформы для корабельной крылатой ракеты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
Речь идет о поддержки ракеты Нептун, передает портал Экономические новости. Кроме этого предприятие занимается модернизацией и ремонтом самолетов Л-39.
Также ведется модернизация разведывательного самолета Су-24МР, что позволит четко осуществлять управление Воздушных сил в ходе ведения боевых действий, повысит их эффективность, и позволит получать информацию для принятия решения руководителем ведения боевых действий в онлайн-режиме.
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Нептун является новинкой Государственного Киевского конструкторского бюро «Луч». Она имеет дальность полета в триста километров.
Одесский авиационнный завод готовит разработку воздушной платформы для корабельной крылатой ракеты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
Речь идет о поддержки ракеты Нептун, передает портал Экономические новости. Кроме этого предприятие занимается модернизацией и ремонтом самолетов Л-39.
Также ведется модернизация разведывательного самолета Су-24МР, что позволит четко осуществлять управление Воздушных сил в ходе ведения боевых действий, повысит их эффективность, и позволит получать информацию для принятия решения руководителем ведения боевых действий в онлайн-режиме.
Читайте также: Тревожный звонок: Россия отработала запуск крылатых ракет по Украине
Нептун является новинкой Государственного Киевского конструкторского бюро «Луч». Она имеет дальность полета в триста километров.
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