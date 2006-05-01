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Раздел: Технологии  
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Украина займется созданием крылатых ракет

Украина займется созданием крылатых ракетПредприятие занимается модернизацией и ремонтом самолетов Л-39.

Одесский авиационнный завод готовит разработку воздушной платформы для корабельной крылатой ракеты.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.

Речь идет о поддержки ракеты Нептун, передает портал Экономические новости. Кроме этого предприятие занимается модернизацией и ремонтом самолетов Л-39.

Также ведется модернизация разведывательного самолета Су-24МР, что позволит четко осуществлять управление Воздушных сил в ходе ведения боевых действий, повысит их эффективность, и позволит получать информацию для принятия решения руководителем ведения боевых действий в онлайн-режиме.

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Нептун является новинкой Государственного Киевского конструкторского бюро «Луч». Она имеет дальность полета в триста километров.
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 Теги: Украина, крылатые ракеты

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