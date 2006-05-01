Раздел: Технологии
Realme X показали в видео
Его корпус окрашен в черно-синий градиентный цвет.
Мы уже неоднократно слышали о подготовке к дебюту флагманского смартфона Realme X, а теперь указанное устройство было замечено в видео.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Сразу заметим, что ролик касается абсолютно иного устройства - ноутбука Chuwi Aerobook. Что же касается смартфона Realme X, то он лежит около обзорного компьютера.
Его корпус окрашен в черно-синий градиентный цвет. На тыльной панели можно видеть двойную основную камеру со светодиодной вспышкой, размещенные там, где обычно расположен сканер отпечатков пальцев, однако дактилоскопа здесь нет вообще. Вероятно, сканер отпечатков окажется встроенным в дисплей.
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Некоторое время назад флагман Realme был зарегистрирован в базе данных TENAA. Дизайн смартфона, кстати, соответствует опубликованному на сайте китайского регулятора.
Мы уже неоднократно слышали о подготовке к дебюту флагманского смартфона Realme X, а теперь указанное устройство было замечено в видео.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Сразу заметим, что ролик касается абсолютно иного устройства - ноутбука Chuwi Aerobook. Что же касается смартфона Realme X, то он лежит около обзорного компьютера.
Его корпус окрашен в черно-синий градиентный цвет. На тыльной панели можно видеть двойную основную камеру со светодиодной вспышкой, размещенные там, где обычно расположен сканер отпечатков пальцев, однако дактилоскопа здесь нет вообще. Вероятно, сканер отпечатков окажется встроенным в дисплей.
Читайте также: Oppo Realme представила новый смартфон Realme 3 Pro
Некоторое время назад флагман Realme был зарегистрирован в базе данных TENAA. Дизайн смартфона, кстати, соответствует опубликованному на сайте китайского регулятора.
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