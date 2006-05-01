Раздел: Технологии
Sony рассказала о дате анонса PlayStation 5
В новом финансовом году корпорация планирует продать еще меньше консолей - 16 млн.
Компания Sony объявила финансовые результаты за 2018 финансовый год, который завершился 31 марта 2019 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на prostotech.com.
Согласно данным, количество отгрузок PlayStation 4 отправленных в магазины в течение прошлого квартала достигло показателя в 2,6 млн единиц. Это означает, что общий тираж консоли состоянию на 31 марта составляет 96,8 миллиона единиц.
С апреля 2018 года по март 2019 Sony отгрузила 17,8 млн консолей, является лучшим показателем среди всех домашних консолей.
Правда, это на 1,2 млн меньше, чем за год до этого, однако превысило ожидания самой Sony, которая рассчитывала отправить в магазины 17,5 млн устройств.
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Число подписчиков PS Plus на конец марта составило 36,4 млн человек, что на 2,2 млн больше, чем годом ранее. За четвертый квартал (1 января-31 марта) продали 54,7 млн игр, на 2,7 млн больше чем предыдущего года. 45% игр - цифровые копии.
Отвечая на вопрос аналитиков и инвесторов на сегодняшней презентации финансового отчета, руководители корпорации сообщили, что в новом финансовом году (1 апреля 2019 - 31 марта 2020) PlayStation 5 не будет представлена.
Компания Sony объявила финансовые результаты за 2018 финансовый год, который завершился 31 марта 2019 года.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на prostotech.com.
Согласно данным, количество отгрузок PlayStation 4 отправленных в магазины в течение прошлого квартала достигло показателя в 2,6 млн единиц. Это означает, что общий тираж консоли состоянию на 31 марта составляет 96,8 миллиона единиц.
С апреля 2018 года по март 2019 Sony отгрузила 17,8 млн консолей, является лучшим показателем среди всех домашних консолей.
Правда, это на 1,2 млн меньше, чем за год до этого, однако превысило ожидания самой Sony, которая рассчитывала отправить в магазины 17,5 млн устройств.
Читайте также: Стало известно, когда выйдет Sony PlayStation 5
Число подписчиков PS Plus на конец марта составило 36,4 млн человек, что на 2,2 млн больше, чем годом ранее. За четвертый квартал (1 января-31 марта) продали 54,7 млн игр, на 2,7 млн больше чем предыдущего года. 45% игр - цифровые копии.
Отвечая на вопрос аналитиков и инвесторов на сегодняшней презентации финансового отчета, руководители корпорации сообщили, что в новом финансовом году (1 апреля 2019 - 31 марта 2020) PlayStation 5 не будет представлена.
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